Erdogan niega que Catar apoye el terrorismo y pide a Riad que cese el embargo

Estambul, 9 jun (EFE).- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, pidió hoy a Arabia Saudí que ponga fin a la ruptura diplomática con Catar, al tiempo que prometió apoyar en todos los aspecto al pequeño emirato del Golfo, del que negó que apoye el terrorismo.

Erdogan recordó en su discurso del 'iftar', la tradicional cena del ramadán, transmitido en directo por la cadena NTV, que Estados Unidos había pedido aligerar o rebajar el embargo contra Catar, pero consideró que no era suficiente.

"Yo digo que el embargo hay que levantarlo completamente; no debe haber embargo entre hermanos. Eso lo pedimos especialmente al Gobierno saudí: sois los más grandes, los más fuertes del Golfo", dijo Erdogan.

"No sois enemigos; debéis valorar la fraternidad, debéis reuniros con ellos (Catar)", insistió el presidente turco.

"Estamos hartos de estas luchas, de fracturas entre musulmanes", dijo Erdogan, advirtiendo de que "en las guerras entre hermanos nadie gana".

El político islamista rechazó la acusación de que varias fundaciones con sede en Catar apoyaran el terrorismo, el argumento invocado el lunes pasada por Arabia Saudí y varios países más para romper con el emirato.

"Eso no puede ser. Yo conozco estas fundaciones y hasta hoy no he visto que Catar apoye el terrorismo", dijo el mandatario turco.

Lanzó además veladas acusaciones respecto a un supuesto interés de algunos de los países del Golfo en el fallido golpe militar que sacudió Turquía en julio pasado.

"Sabemos muy bien a quién en el Golfo le gustaba la asonada. Si ellos tienen servicios secretos, nosotros también los tenemos. Sabemos cómo pasaron aquella noche, quién seguía lo que pasaba en Turquía, si el golpe triunfaba o no. Sabemos muy bien cómo gastaban su dinero", dijo Erdogan, sin precisar a quién se refería.

"Los que desconocen la Historia ponen a nuestros hermanos palestinos al mismo nivel que las organizaciones terroristas", se quejó, en aparente referencia a la acusación de que Catar apoya al movimiento palestino Hamás.

El Parlamento turco aprobó el miércoles enviar más soldados a la base militar que tiene en Catar, en un claro gesto de apoyo a ese emirato en medio del aislamiento impuesto por varios de sus países vecinos.

Jaled Al Jalifa, ministro de Exteriores de Baréin, uno de los países que participan en el bloqueo a Catar, se reunirá mañana en Turquía con Erdogan para analizar la actual crisis. EFE