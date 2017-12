Eslovenia pide a Croacia no violar frontera marítima e insta a la CE a actuar Eslovenia instó hoy a Croacia a no violar la línea fronteriza en el mar Adriático trazada por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, cuyo dictamen Zagreb no reconoce, e instó a la Comisión Europea (CE) a actuar en este conflicto.