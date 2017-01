España dice que no puede haber reconciliación en El Salvador si hay impunidad En El Salvador no habrá una "auténtica reconciliación" si no se hace justicia en los crímenes de guerra, aseguró hoy el secretario de Estado para la Cooperación y para Iberoamérica de España, Fernando García Casas, ante la tumba de los jesuitas españoles asesinados en 1989 por el Ejército.