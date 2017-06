Esposa de López pide a países de la OEA que protejan y ayuden a Venezuela

Caracas, 19 jun (EFE).- Lilian Tintori, esposa del opositor venezolano encarcelado Leopoldo López, pidió hoy a los países de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se reúnen este lunes en Cancún, que "protejan" y "ayuden" a Venezuela, y que alcen sus voces por el país caribeño.

"Un mensaje desde aquí, desde el pueblo venezolano, recuerden, el sistema interamericano se creó para proteger a los pueblos, hoy el pueblo de Venezuela les pide a los países de la OEA que nos protejan, que nos ayuden, que alcen sus voces", dijo a los medios desde una movilización contra la Constituyente en Caracas.

Tintori destacó que los opositores tienen 80 días "protestando pacíficamente" por sus derechos y por la democracia, pero también porque, afirmó, los venezolanos sobreviven en medio de una crisis humanitaria.

"Queremos que la democracia en Venezuela sobreviva (...) nosotros mismos, los venezolanos, los que estamos sobreviviendo, o intentando sobrevivir, porque hay una crisis humanitaria, por eso estamos marchando", aseguró.

En ese sentido, resaltó la escasez de productos básicos y de medicinas que sufre la nación.

"Porque no hay comida, porque los venezolanos comen de la basura, porque las mamás no tienen leche para darles a sus niños recién nacidos y mueren de desnutrición (...) porque no hay insumos (materiales) médicos ni medicinas, porque los hospitales están en ruinas, estamos sobreviviendo", agregó.

La oposición venezolana marcha hoy en Caracas hasta el Consejo Nacional Electoral (CNE) en protesta por la convocatoria para la elección de los representantes de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para redactar una nueva carta magna y refundar las instituciones del Estado.

Esta actividad forma parte de la agenda de "resistencia" en las calles de la oposición y también, según la oposición, pretende demostrar al mundo que los venezolanos rechazan al Gobierno mientras en México se realiza la reunión de cancilleres de los países miembros de la OEA que abordarán la crisis de Venezuela.

Desde hace 80 días Venezuela se ha visto sacudida por una ola de manifestaciones, a favor y en contra del Gobierno, que en algunos casos han desencadenado hechos violentos que se han saldado con 74 fallecidos y más de mil heridos, según datos de la Fiscalía. EFE