¿Está descartada definitivamente la creación de un Ejército Europeo?

A principios de noviembre, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, sugirió que la Unión Europea debería considerar el establecimiento de un Ejército Europeo con el fin de independizarse de Estados Unidos en este aspecto.

“No protegeremos a los europeos a menos que decidamos tener un verdadero ejército europeo”, opinó Macron en el marco de la conmemoración de los 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial, haciendo énfasis en que Europa necesita un ejército para reducir la dependencia de Estados Unidos.

Para Macron, Europa necesita protegerse especialmente de China, Rusia e incluso de Estados Unidos.

“Cuando veo al presidente Trump anunciar que está renunciando a un importante tratado de desarme que se formó después de la crisis del euro-misil de la década de 1980 que afectó a Europa, ¿quién es la víctima principal? Europa y su seguridad”, dijo Macron.

Él se refería a la decisión de Trump, el mes pasado, de retirar a Estados Unidos del Tratado INF o de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio de 1987, que prohibió los misiles nucleares lanzados desde el suelo con un rango de 500–5.500 kilómetros (310-3.420 millas).

El acuerdo fue firmado entre Rusia y Estados Unidos, y fue diseñado en gran parte para evitar una guerra nuclear en Europa.

Sin embargo, un par de semanas después, el 20 de noviembre, la Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, aseguró que el bloque no construirá un Ejército Europeo.

“Somos una unión política. No hay competencia, no hay mención de la idea de sustituir. No estamos construyendo un Ejército Europeo, aquí nadie habla de un Ejército Europeo”, declaró Mogherini en una rueda de prensa después de una reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE en Bruselas.

La alta diplomática explicó que la Unión Europea está invirtiendo para garantizar que los Estados miembros tengan “las capacidades de brindar más a su propia defensa y por lo tanto, que sea más creíble, más confiable y sean actores de seguridad más activos en nuestra región y en el mundo”.

Mogherini señaló, además, que los Estados miembros tienen un equipo de fuerzas para propósitos de la UE, misiones, operaciones de la OTAN, misiones para el fomento de la paz de la ONU y para uso bilateral y multilateral.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó los comentarios de Macron de crear un ejército europeo unificado para protegerse contra las amenazas internacionales.

“El presidente Macron de Francia acaba de sugerir que Europa construya su propio ejército para protegerse de Estados Unidos, China y Rusia”, dijo Trump en Twitter. “Es muy insultante, pero quizás Europa primero deba pagar su parte justa de la OTAN, que los Estados Unidos subvenciona enormemente”.

Trump también dijo que era “ridícula” la relación con Europa con respecto a la contribución monetaria de estas naciones a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), pues considera que dichos Estados, que dedican el 2% de su PIB, deberían elevar su cuota a un 4%.

Vale preguntarse, sin embargo, si esta idea, que no es nueva ni exclusiva de Macron, queda completamente descartada después de las declaraciones de Mogherini, ya que otras potencias europeas, como Alemania, también apoyan la idea del establecimiento de un llamado Ejército Europeo.

La canciller de Alemania, Ángela Merkel, pidió la creación de un ejército de la Unión Europea varios días después de la sugerencia del mandatario francés, y enfatizó en que los europeos ya no pueden simplemente confiar en Estados Unidos para su seguridad.

“Los europeos ahora tenemos que tomar realmente nuestro destino en nuestras propias manos si queremos defender nuestra unión”, afirmó Merkel ante el Parlamento Europeo.

Merkel le pidió a los Estados miembros de la UE tomar los pasos necesarios para hacer del bloque un actor fuerte en la política internacional, y argumentó que esto también requiere del desarrollo de estructuras militares conjuntas a largo plazo.

“Si miramos los desarrollos de los últimos años, tenemos que trabajar en la visión de crear un verdadero ejército europeo algún día”, aseveró la canciller.

“Como dijo Jean-Claude Juncker hace algunos años, un ejército europeo común le mostraría al mundo que nunca más habrá una guerra en Europa”, dijo, refiriéndose a los comentarios del presidente de la Comisión Europea, un firme defensor de crear un ejército de la UE.

En junio de este año, Francia y otros ocho Estados europeos se unieron para crear una fuerza común de intervención militar que recibió el nombre de Iniciativa Europea de Intervención, que tiene por objetivo trabajar de manera conjunta en procedimientos de interés europeo.

Esta acción no involucra directamente a la Unión Europea; de hecho Reino Unido, que está en proceso de separación del bloque, hace parte de este grupo.

La iniciativa está compuesta por Francia, España, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Holanda, Portugal, Dinamarca y Estonia, y la misma Mogherini, en el momento en que se anunció la creación del proyecto, expresó que dicha medida “no puede sino ayudar”.

“Hemos firmado este compromiso con Macron, es un foro para abordar la cultura de compromiso en defensa y en inteligencia. Y España tiene protagonismo en este campo”, declaró la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, que confirmó la participación de su país dentro de la iniciativa.

De acuerdo con el presidente francés, el bloque vive un fuerte impulso en términos de defensa, pues cuenta con “ejércitos más comprometidos”, además de otros proyectos como la Cooperación Permanente Estructurada en Defensa (PESCO) y el Fondo de Defensa Europeo, lo cual deja abierta la posibilidad de que el ejército europeo algún día deje de ser una idea para convertirse en una realidad.