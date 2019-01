Estados Unidos comenzó el retiro de sus tropas en Siria, según una ONG

Estados Unidos ha comenzado el proceso de retirada de tropas de Siria, decidida por el presidente Donald Trump, informó hoy el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.



Alrededor de diez blindados estadounidenses y varias piezas de artillería salieron de una base estadounidense en la provincia de Al Hasaka, en el noreste de Siria, el jueves, según informó la ONG, cuya sede se encuentra en Reino Unido pero que cuenta con una amplia red de colaboradores sobre el terreno.



Efe ha intentado confirmar estas informaciones con la coalición internacional, aunque hasta ahora sin éxito.



El pasado 19 de diciembre, Trump comunicó su decisión de retirarse de Siria al considerar que la guerra contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI) había finalizado.



La coalición internacional, liderada por Estados Unidos, es el principal aliado de las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), alianza de milicias en su mayoría kurdas, que desde el pasado septiembre llevan a cabo una ofensiva contra los últimos reductos del grupo radical en la república árabe.



La decisión de la salida de las tropas estadounidenses no fue bien recibida por las FSD, que consideran que el grupo terrorista no ha sido vencido por completo y podría resurgir con la retirada de la coalición.



El portavoz de las FSD, Kino Gabriel, dijo a Efe por teléfono que no puede confirmar el comienzo de la salida de las tropas americanas del país árabe.



El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, prometió ayer en un discurso en El Cairo que no dejará solos a sus aliados árabes en su lucha contra el terrorismo a pesar de la retirada de sus tropas de Siria.



Pompeo no fijó plazos para la retirada de tropas de Siria, aunque señaló que la ofensiva liderada por Washington ya ha logrado arrebatarle al EI el 99 % del territorio que llegó a dominar en Siria y en Irak.