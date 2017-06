Estados Unidos: la esperada mudanza de Melania Trump a la Casa Blanca

Getty Images Melania y Barron Trump se mudaron a la Casa Blanca este domingo.

Era una situación sin precedentes: por primera vez en la historia moderna un presidente de Estados Unidos vivía en la Casa Blanca sin contar con la compañía de la primera dama.

Así estuvo Donald Trump desde que asumió la presidencia el pasado 20 de enero hasta este domingo 11 de junio, cuando finalmente su esposa Melania y su hijo Barron se mudaron a su residencia oficial.

"¡Anhelante por los recuerdos que crearemos en nuestra nueva casa! #DíadeMudanza", tuiteó el domingo por la tarde la primera dama estadounidense al oficializar su traslado desde la torre Trump en Nueva York hasta la residencia presidencial ubicada en el 1600 de la avenida Pensilvania, en Washington D.C.

El mensaje iba acompañado de una fotografía de la ventana de una habitación, desde la cual se observan los jardines de la Casa Blanca y el monumento a Washington , el gran obelisco blanco ubicado en el extremo occidental National Mall de la capital estadounidense.

Melania Trump es nativa de Eslovenia, aunque en 2006 adquirió la ciudadanía estadounidense. Es la segunda primera dama en la historia de Estados Unidos en haber nacido en el extranjero.

De acuerdo con su perfil publicado en la página web de la Casa Blanca, le preocupan los temas sociales que afectan a las mujeres y a los niños y, como primera dama, tiene interés en combatir el problema del bullying cibernético entre los jóvenes.

El costo de no mudarse

A finales de noviembre, Donald Trump había explicado que su esposa y su hijo Barron permanecerían en Nueva York hasta que el niño culminara el año escolar.

La decisión tuvo un elevado costo económico para la ciudad de Nueva York, cuyas autoridades estimaron en US$308.000 diarios el monto que tenían que destinar para proteger la residencia privada de la familia presidencial , según informó la revista Fortune .

Ese despliegue de seguridad también tenían un impacto en la movilidad en la ciudad, al punto que el diario The New York Post advirtió sobre un potencial "apocalipsis del tráfico" en caso de que Melania y Barron no se mudaran a la Casa Blanca.

Por lo pronto, parece que ese peligro ha sido evitado.