Estados Unidos “lamentará” si se retira del acuerdo nuclear: Irán

El presidente iraní, Hassan Rouhani, dijo este domngo que los Estados Unidos “lamentarán” si deciden retirarse del acuerdo nuclear con la república islámica.



“Se los EEUU optan por retirarse del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), pronto verán el histórico remordimiento que traerá esta decisión a Washington”, afirmó Rouhani ante una multitud de personas en Sabzevar, en el noreste de Irán.



Bajo el acuerdo, firmado en 2015, los EEUU y otras potencias mundiales acordaron levantar algunas sanciones económicas impuestas a Irán a cambio de que este último acceda a controlar su programa nuclear.



El presidente estadounidense Donald Trump ha llamado en varias ocasiones al acuerdo como “uno de los peores acuerdos negociados” que él haya visto. Ha amenazado con retirar a EEUU del acuerdo y tiene que tomar una decisión sobre si lo hará antes del 12 de mayo, fecha límite.



Rouhani afirmó que Irán ha sido leal a sus promesas.



"Irán ha dicho explícitamente a todo el mundo, Europa, Estados Unidos, Occidente y Oriente que no vamos a hablar sobre las armas y la defensa de nuestro país con nadie".



"Construiremos y almacenaremos cualquier cantidad de armas y misiles que necesite el país. No es asunto de nadie qué decisión ha tomado el pueblo iraní para su defensa. No hablaremos de la precisión [de los misiles] ni del poder defensivo con nadie", dijo Rouhani.