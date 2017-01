Estados Unidos: las razones por las que el gabinete de Donald Trump será el primero sin latinos en casi 30 años

BBC Los hombres que integrarán el nuevo gabinete: (de izq a der) John Kelly, James Mattis, Jeff Sessions, Rex Tillerson, Mike Pompeo

No es algo que sorprenda mucho, pero que rápidamente generó críticas en Estados Unidos.

El flamante gabinete de Donald Trump no cuenta con ningún latino en sus filas.

Es la primera vez que sucede desde 1988, cuando Ronald Reagan nombró a Lauro Cavazos, con ascendencia mexicana, como su secretario de Educación.

La posibilidad de que un hispano se sume al equipo de confianza de Trump quedó en nada cuando el republicano nominó a Sonny Perdue como el próximo secretario de Agricultura.

De esta manera, el gabinete del mandatario estará compuesto de manera abrumadora por hombres blancos.

Getty Images Ronald Reagan nombró a Lauro Cavazos, con ascendencia mexicana, como su secretario de Educación en 1988.

Entre los 15 puestos formales del gabinete aparece el afroestadounidense Ben Carson como secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano.

También están dos mujeres. La asiático-estadounidense Elaine Chao, como secretaria de Transporte, y Betsy DeVos para la secretaría de Educación.

En otro puesto de jerarquía, pero fuera de los 15 miembros del gabinete, aparece Nikki Haley, de origen indio, quien fue elegida para embajadora ante Naciones Unidas.

Todos los nominados de Donald Trump deberán recibir la confirmación del Senado estadounidense antes de que sus puestos sean oficializados, algo que es considerado muy probable debido a que los republicanos cuentan con 52 de las 100 plazas en aquella instancia.

Las explicaciones

Las consultas ante la ausencia de latinos, la minoría más grande en Estados Unidos , entre los 15 del gabinete no tardaron.

Al respecto, el nuevo secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, señaló el jueves que los latinos "no deberían preocuparse" de que el gabinete del presidente electo Donald Trump sea el primero en décadas en carecer de un miembro hispano.

Getty Images Trump estará rodeado de manera abrumadora en su gabinete de hombres blancos.

Spicer añadió que otras minorías sí están presentes en el gabinete.

"Creo que cuando miras la totalidad de su administración, la gente con la que ha hablado, la gente con la que se ha reunido, la gente que está nombrando, ves un presidente que se ha comprometido a unir a este país, que trae a lo mejor, a los más brillantes", dijo el portavoz en conferencia de prensa.

Spicer resaltó los casos de Chao, Hakey y Carson como prueba de la "diversidad" del equipo de Trump y llegó a afirmar que ésta característica será "probablemente inigualable" durante la era Trump.

"Lo que están viendo y lo que continuarán viendo, no sólo en el gabinete sino en todo, es una diversidad de género, diversidad de pensamiento, diversidad de ideología", declaró.

Los reclamos

Como era de esperarse, los grupos y los representantes de la comunidad latina no miran con buenos ojos esta ausencia en la nueva administración.

Getty Images Habrá dos mujeres en el gabinete. Una de ellas es la asiáticoestadounidense Elaine Chao fu, como secretaria de Transporte.

"Estamos extremadamente preocupados", le dijo a The Dallas Morning News , Héctor Sánchez, presidente de la Agenda de Liderazgo Nacional Hispana, un grupo que reúne a 40 organizaciones de apoyo.

"Esto es antidemocrático" .

"Trump no sólo ha sido el presidente más anti-latino y anti-inmigración en la historia de la nación, pero al no incluir a Latinos en su gabinete, está demostrando cómo planea gobernar", agregó.

La estratega del partido Republicano, Ana Navarro, declaró que estaba "decepcionada" por la ausencia de latinos en el gabinete del nuevo presidente.

"No acepto que no haya un solo hispano calificado que pueda estar en su gabinete" , le dijo Navarro a CNN.

"No me digan que los latinos son el 17% de Estados Unidos y no están entre los mejores y los más brillantes", agregó.

"Decepción"

Por su parte, la senadora demócrata, Catherine Cortez Masto, la primera mujer latina que llega al Senado estadounidense, dijo en una declaración: "Después de una campaña divisiva que a menudo demonizó a la comunidad latina, va más allá de la decepción" la no inclusión de latinos en la nueva administración de Trump.

"Aunque logramos algún progreso en 2016, estableciendo los rangos del liderazgo latino en los corredores del Congreso, estoy anonadada por la falta de diversidad" en gabinete".

Y agregó: "Nuestro gobierno debe reflejar a la gente que sirve, y la administración de Trump ciertamente falló en este punto".

Getty Images La estratega del partido Republicano, Ana Navarro, declaró que estaba "decepcionada" por la ausencia de latinos en el gabinete del nuevo presidente.

Según recordó el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, todavía queda por designar los cargos de alta jerarquía, incluidos los de subsecretarías, del nuevo gobierno y de la Casa Blanca.

"Tenemos 5.000 puestos y creo que ustedes verán una presencia muy muy fuerte de la comunidad hispana en su administración", indicó Spicer.

Ciertamente, los latinos en Estados Unidos también estarán viendo con gran expectativa cómo las políticas del nuevo presidente impactarán en su comunidad.