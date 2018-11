ETA reconoce 758 asesinatos y 2.606 atentados en España

La banda terrorista ETA ha asumido 758 asesinatos y 2.606 "acciones", entre las que incluye atentados no reivindicados hasta ahora, como el perpetrado en una cafetería en el centro de Madrid en 1974, donde murieron 13 personas.



En su último boletín interno denominado "Zutabe", elaborado en abril pasado aunque conocido hoy, ETA califica la matanza del centro comercial Hipercor de Barcelona (1987) como el "mayor error y desgracia" de su historia, que causó 21 muertos y 45 heridos.



Alega, no obstante, que "los responsables policiales y gubernamentales tomaron la decisión de no desalojar el edificio", según el documento, realizado un mes antes de que la banda anunciara su disolución y que hoy publica el diario vasco Gara.

También reconoce tres intentos de atentado con un misil tierra-aire en 2001 contra José María Aznar, entonces presidente del Gobierno español, quien ya salió ileso de la explosión de un coche bomba de ETA en 1995, cuando era líder de la oposición.



Por el contrario, la banda rechaza la autoría de "falsos atentados", como el incendio del hotel Corona de Aragón de Zaragoza, que causó 83 muertos en 1979.



El grupo terrorista declaró el "cese definitivo de la actividad armada" en 2011, tras cinco decenios de asesinatos en España, centenares de heridos y secuestros, extorsiones y sabotajes, y en mayo de este año anunció su disolución.



Aunque ETA sitúa en 758 el número de personas muertas, el Ministerio español del Interior asegura que son 853.



ETA admite 2.606 atentados, que el grupo terrorista denomina "acciones armadas". Dos no habían sido reivindicados en su día: el asesinato de tres personas en Tolosa (Guipúzcoa, norte español) en 1981, "al confundirlas con policías", y la "explosión" en la cafetería de la calle Correo de Madrid en 1974.



Entre otros, asume que cometió "365 atentados contra la Guardia Civil", en los que asesinó a 186 miembros de este cuerpo de seguridad; 215 contra "cuerpos policiales españoles", en los que murieron 139 agentes; y 147 contra el Ejército, en los que perdieron la vida 101 militares, además de "11 funcionarios civiles de la Armada".



En el texto, según publica Gara, ETA describe su trayectoria criminal "desde una perspectiva básicamente operativa", aunque incluye la declaración de "reconocimiento del daño causado que emitió el pasado 8 de abril".