Exenviado de EE.UU. cree que Trump no tiene plan para Siria después de retirada

El exenviado de Estados Unidos para la coalición internacional contra el grupo Estado Islámico (EI) Brett McGurk, que renunció el mes pasado, afirmó hoy que su país no tiene ningún plan para lo que venga después de la retirada de sus fuerzas de Siria.



"Créame no hay ningún plan para lo que venga después. Ahora no tenemos un plan. Esto aumenta la vulnerabilidad de nuestras fuerzas", lamentó en una entrevista a la cadena CBS McGurk, que dimitió por su desacuerdo con la decisión del presidente de EE.UU., Donald Trump, de replegar a los soldados destacados en Siria.



Trump adoptó esta resolución tras concluir que el EI había sido derrotado en el país árabe.



McGurk alertó de que la retirada no solo incrementará la inseguridad para los efectivos que todavía están sobre el terreno sino que también "abrirá un espacio para el EI" en Siria.



"No podemos esperar que un socio como Turquía venga y ocupe nuestro puesto, y si nuestras fuerzas tienen la orden de retirarse, al tiempo que intentan buscar alguna fórmula para que otro socio de la coalición se involucre, no es factible. No es un plan viable", indicó.



McGurk hizo hincapié en que el EI "no está derrotado", pese a que los yihadistas han perdido terreno en los últimos años.



"Les hemos quitado gran parte de su espacio físico pero siempre dijimos y nuestra política era, hasta recientemente, que teníamos que garantizar que habíamos completado una derrota duradera del EI, lo que significaba arrebatarles su espacio físico y mantener una presencia para evitar que resurja", detalló.



"Y lo que ha sucedido -añadió-, es que esa política fue realmente revertida de la noche a la mañana".



En consecuencia, McGurk explicó que decidió que no podía ser "efectivo" a la hora de aplicar las nuevas instrucciones de la Casa Blanca y presentó su renuncia el 21 de diciembre pasado.



Considerado como el arquitecto de la estrategia de EE.UU. contra el EI, McGurk trabajó también para los expresidentes George W. Bush (2001-2009), a quien asesoró sobre Irak y Afganistán, y Barack Obama (2009-2017), quien en 2015 lo nombró enviado especial para la coalición contra el yihadismo.



McGurk estaba considerado como el "pegamento" que ha mantenido unida a la coalición de 79 países liderada por EE.UU. para luchar contra el EI, que en 2014 proclamó un califato en Siria e Irak.



Desde septiembre de ese año, EE.UU. desarrollaba operaciones en Siria a la cabeza de esa coalición internacional.