Exfiscal lamenta que Varela no haya acabado con la corrupción de Martinelli A punto de cumplirse tres años de la subida al poder del presidente panameño, Juan Carlos Varela, la ex fiscal general y actual diputada independiente Ana Matilde Gómez lamentó en una entrevista con Efe que el mandatario no haya conseguido eliminar el esquema de corrupción del Gobierno anterior.