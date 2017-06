Exministros españoles del PP niegan comisiones ilegales y sobresueldos

Madrid, 20 jun (EFE).- Varios exministros españoles negaron hoy haber mediado en adjudicaciones públicas a empresas a cambio de comisiones ilegales y que cobraran sobresueldos en negro cuando eran altos cargos del Partido Popular (PP) y miembros de los gobiernos del conservador José María Aznar (1996-2004).

Los exministros Rodrigo Rato, Javier Arenas, Ángel Acebes, Jaime Mayor Oreja y Francisco Álvarez Cascos declararon como testigos en el juicio de la Audiencia Nacional sobre la trama Gürtel, de presunta corrupción del PP, partido actualmente en el poder.

Las investigación se centra en una serie de contratos que habrían sido amañados entre empresarios y cargos del PP entre 1999 y 2005, así como una contabilidad oculta del partido.

Igualmente tendrá que declarar como testigo, el 26 de julio, el jefe del Ejecutivo y presidente del PP en la actualidad, Mariano Rajoy, que también fue ministro y ocupó altos cargos del PP en la época de Aznar.

El exministro de Economía y exdirector gerente del FMI, Rodrigo Rato, aseguró que los pagos anotados a su nombre en los llamados papeles de Bárcenas no tienen "nada que ver" con él y nunca los percibió.

En esos documentos manuscritos, el exgerente y extesorero del PP Luis Bárcenas reflejaba abonos en efectivo a directivos del partido entre 1990 y 2009, que supuestamente no eran declarados a Hacienda. La defensa de Bárcenas solicitó la comparecencia de los exministros como testigos en el juicio.

Rato aseguró que no intervino en las adjudicaciones de actos de campañas electorales del PP y negó que los extesoreros del PP Álvaro Lapuerta o Bárcenas le pidieran alguna vez interceder a favor de alguna empresa o persona en adjudicaciones públicas.

El exsecretario general del PP y exministro de Trabajo, Javier Arenas, aseguró que Lapuerta le dijo que las donaciones al partido nunca se recibían "a cambio de algo", negó haber recibido pagos en metálico del PP y afirmó que no conocía ninguna contabilidad B.

El también exsecretario general Ángel Acebes rechazó haber recibido ninguno de los sobresueldos anotados a su nombre.

Acebes (exministro de Administraciones Públicas, Justicia e Interior) añadió que no le consta que ni Lapuerta ni Bárcenas intercedieran en la adjudicación de contratos públicos.

"No lo sé, no me consta, lo desconozco", dijo, a su vez, el exministro del Interior Jaime Mayor Oreja en relación con las cantidades que habría cobrado en negro.

Añadió que él "nunca jamás" solicitó "nada" a Bárcenas relacionado con adjudicaciones públicas cuando era ministro, ni le consta "que lo hiciera en otros ministerios".

Este lunes, el exsecretario general del PP Francisco Álvarez Cascos negó que intermediara como ministro de Fomento en contratos a cambio de comisiones, y aseguró que las iniciales "PAC" de la contabilidad B no se refieren a él. EFE