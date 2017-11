Expresidente Arias rinde declaración a Fiscalía por caso de mina de oro

(Actualiza con declaraciones de Arias)

San José, 8 nov (EFE).- El expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, se presentó hoy ante la Fiscalía para rendir una declaración sobre el caso del fallido proyecto de la mina de oro Crucitas.

Arias, presidente en los periodos 1986-1990 y 2006-2010, asistió hoy a una audiencia indagatoria privada en la Fiscalía General, la cual se extendió por alrededor de tres horas.

"Me alegro que me investiguen porque mucha gente se quedó con la duda de por qué Óscar Arias no fue indagado", declaró a los periodistas el exmandatario de 77 años de edad, a la salida de la Fiscalía.

Arias afirmó que es respetuoso de las autoridades judiciales y que cree en la independencia y objetividad del Poder Judicial, al cual calificó como un "pilar de la democracia".

"Acaté el llamado de la Fiscalía para que se conozca la verdad y toda la verdad. En 47 años de vida pública de servirle a Costa Rica, es la primera vez que acudo al Ministerio Público pero lo hago deseoso que se esclarezcan los hechos, se conozca la verdad y se dicte justicia", dijo Arias.

La fiscal general de Costa Rica, Emilia Navas, quien asumió el cargo el pasado 13 de octubre, reabrió este caso que había sido desestimado por su antecesor, Jorge Chavarría, quien fue suspendido para investigarle por presuntas irregularidades en la desestimación de otro caso.

El caso de Arias se refiere al supuesto delito de prevaricato (emisión de resoluciones contrarias a la ley o basadas en hechos falsos) en la firma en 2008 de decretos para declarar de interés y conveniencia nacional el proyecto de minería de oro Crucitas, en la zona norte del país, la cual nunca llegó a construirse por completo ni a explotar oro.

Estos decretos habrían facilitado una serie de permisos y trámites a la empresa Industrias Infinito, de la canadiense Infinito Gold.

El anterior fiscal no incluyó en la acusación al expresidente Arias, pero sí a quien fuera su ministro de Ambiente y Energía, Roberto Dobles, quien también firmó los decretos.

En 2015 un Tribunal Penal condenó a tres años de cárcel al exministro Dobles por el delito de prevaricato, pero días después la sentencia fue anulada por el Tribunal de Apelación que ordenó un nuevo juicio, el cual se realizó el pasado septiembre.

En este nuevo juicio, el Tribunal Penal emitió una resolución para devolver el caso a la fase intermedia de audiencia preliminar, en la que la Fiscalía debía determinar si se imputa a Óscar Arias.

El expresidente dijo hoy que durante su segundo Gobierno firmó "2.800 decretos" y que confió en sus ministros a la hora de suscribir documentos.

"Son varios decretos todos los días y uno no puede estar viendo lo que dicen todos. Uno confía en los ministros, los ministros confían en sus técnicos, confían en los departamentos legales, en la asesoría jurídica y tiene que ser así, a base de confianza", expresó Arias.

El exmandatario reiteró su disposición a colaborar con la Fiscalía y se mostró convencido de que "me acompaña la razón y prevalecerá la verdad".

La finca donde se iba a instalar la mina está prácticamente en abandono e invadida por cientos de mineros artesanales que utilizan métodos peligrosos para el ambiente y la salud, como el uso del mercurio para extraer el oro de las rocas. EFE