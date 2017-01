Expresidente Jammeh anuncia en la televisión gambiana que abandona el poder

Dakar, 21 ene (EFE).- El expresidente de Gambia Yahya Jammeh anunció su decisión de abandonar el poder en una declaración divulgada hoy por la Radio Televisión Gambiana (GRTS).

"He decidido en mi alma y conciencia renunciar a la dirección de esta gran nación", dijo Jammeh, que debe abandonar Gambia hacia un destino que no ha sido facilitado. Guinea, Marruecos y Nigeria son algunos de los países que le han ofrecido asilo.

Con este anuncio, Jammeh, quien dijo someterse únicamente "al juicio de Alá", cumple con el ultimátum de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental CEDEAO), que tenía desplegada una fuerza militar regional para forzarle a ceder la presidencia a Adama Barrow.

"Creo en la importancia del diálogo. He decidido dejar el poder. No quiero derramamiento de sangre como musulmán y patriota. Creo que no es necesario derramar la menor gota de sangre. Mi decisión es dictada por el interés del pueblo gambiano", añadió el exmandatario.

La renuncia de Jammeh es el logro de una mediación de última oportunidad protagonizada por los presidentes de Guinea (Conakry) y Mauritania, Alpha Condé y Mohamed Uld Abdelaziz, respectivamente, quienes viajaron el viernes a Banjul para convencerle.

El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó el jueves una resolución que autorizaba la intervención de la fuerza regional, formada por 7.000 efectivos de Senegal, Nigeria, Mali, Ghana y Togo, que entró en Gambia ese mismo día sin encontrar resistencia.

El jefe del estado mayor de las fuerzas armadas gambianas, el general Ousman Bargie, anunció su decisión de someterse a la autoridad de Barrow y dejó claro que sus tropas no combatirían con las fuerzas de la CEDEAO.

Yahya Jammeh, en el poder desde 1994, derrotado en las elecciones del pasado 1 de diciembre, rechazó los resultados de los comicios que había aceptado anteriormente y se negó a ceder el poder a Barrow, candidato de la oposición proclamado vencedor.

Adama Barrow, refugiado en Senegal, prestó juramento el jueves en la embajada gambiana en Dakar, y debe regresar a Gambia en las próximas horas para formar gobierno. EFE