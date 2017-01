Extraditar de EEUU a exministro guatemalteco de Energía llevaría hasta un año

Guatemala, 3 ene (EFE).- La extradición desde EE.UU. del exministro guatemalteco de Energía Erick Archila, prófugo de la Justicia de su país, llevaría hasta un año, consideró hoy el canciller de la nación centroamericana, Carlos Raúl Morales.

El jefe de la diplomacia guatemalteca comentó en el programa A Primera Hora de la radio local Emisoras Unidas que la decisión de entregar o no a Guatemala a Archila es de Estados Unidos.

"La Justicia de ese país pedirá requisitos por lo que la extradición tardaría meses o hasta un año para enviarlo", expresó el ministro del Exterior.

En opinión de Morales, la deportación sería la vía más rápida.

El canciller dijo que hasta ayer se desconocía el paradero de Archila y consideró que hubo "una falla en el sistema" al no haber sido notificados por las autoridades estadounidenses sobre la detención del exministro de Energía el pasado 13 de diciembre por tener vencida la visa.

Explicó que al conocer sobre el asunto se comunicó con el consulado de Guatemala en Miami y le respondieron que no fueron notificados de la captura.

También le consultó al embajador estadounidense en Guatemala, Todd Robinson, y en primera instancia le dijo que no tenía conocimiento de la captura, pero luego se la confirmó por un problema migratorio.

"Lo raro en este caso es que habiéndolo detenido no lo hayan identificado o no se hayan cuestionado que no era una persona común. Hubo una falla en el sistema", añadió.

Morales dijo que en cuanto llegue a la Cancillería la solicitud de extradición se le dará trámite.

El Ministerio Público (MP) anunció que iniciará ante las autoridades de Estados Unidos un trámite para la captura con fines de extradición de Archila.

El exministro de Energía está prófugo de la Justicia guatemalteca por supuestamente haber participado en una millonaria red de corrupción encabezada por el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2015), ambos en prisión preventiva.

Archila, según el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, fue detenido por asuntos migratorios el pasado 13 de diciembre y puesto en libertad el día 30 tras pagar una fianza de 25.000 dólares. No se ha precisado en que ciudad estadounidense fue detenido.

Este empresario renunció como ministro de Energía el 15 de mayo de 2015 argumentando una persecución política.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Archila habría participado en una red que hacía millonarios regalos a Pérez Molina y Baldetti a través de comisiones ilegales que recibían por otorgar contratos del Estado a particulares.

Una casa en la playa, una lancha y un helicóptero de 4,3 millones de dólares son los obsequios que recibió el exmandatario, mientras que a Baldetti se le regaló una vivienda en Roatán (Honduras) por valor de 500.000 dólares.

Este caso está relacionado con una trama conocida como Cooptación del Estado, supuestamente liderada por Pérez Molina y Baldetti. EFE