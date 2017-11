Exvicepresidente argentino denuncia viralización de imágenes de su detención

Buenos Aires, 6 nov (EFE).- El exvicepresidente de Argentina Amado Boudou, detenido el pasado viernes por presunta asociación ilícita y maniobras de lavado de dinero, denunció hoy a la Prefectura Naval por viralizar las imágenes de su detención, en las que se le ve en pijama y descalzo, y apeló además su arresto.

El abogado de Boudou, Eduardo Durañona, indicó en diálogo con Efe que realizó formalmente la apelación ante la Cámara Federal de Buenos Aires durante la mañana de este lunes y agregó que es la institución quien determinará una decisión en los próximos días, por lo que "queda esperar".

El letrado envió la apelación tras visitar el pasado sábado a Boudou en el hospital de la cárcel de Ezeiza (provincia de Buenos Aires), donde examinan la salud del exvicepresidente para determinar su posterior encarcelamiento.

Durañona explicó que junto con el abogado Alejandro Bisbal ha denunciado a la Prefectura Naval, cuerpo policial que depende del Gobierno y que fue el encargado de detenerlo, por "exhibir como un trofeo de caza" al exvicepresidente kirchnerista, y pidió que se abra una investigación en torno a la detención de Boudou.

El letrado alegó que poseen las fotografías difundidas como prueba principal contra las fuerzas de seguridad.

"Las imágenes muestran a Boudou rodeado por tres personas de la Prefectura", señaló el abogado, que añadió que junto a las fotografías, en las que se ve al ex alto funcionario descalzo y en pijama en su casa, aparece el texto "fuentes oficiales".

La petición apunta a diversos agentes de la Prefectura que se ocuparon de su detención la pasada semana.

Durañona afirmó también que junto con el abogado Marcelo Parrilli denunciaron por las mismas causas a la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, y contra el juez federal Ariel Lijo, quien rechazó el pedido de excarcelación por enriquecimiento ilícito de Boudou.

Por su parte, el exvicepresidente no acudirá a la audiencia que tendrá lugar el próximo martes ya que, tras la consideración de su defensa, "no le interesa" y a pesar de que en estos momentos Boudou no tiene "intención", no descartó presentarse a las siguientes, siempre y cuando "su presencia sea relevante para la causa".

Según informó la agencia estatal Télam, el juez Lijo concedió una prórroga a la expareja del ahora detenido Agustina Kampfer, que iba a declarar el próximo miércoles y le será fijada una nueva fecha tras justificar su reciente maternidad.

Amado Boudou, quien fuera ministro de Economía y vicepresidente de Argentina en los Gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), fue detenido en su apartamento de Buenos Aires por presunta asociación ilícita y maniobras de lavado de dinero que según la Justicia permitieron agrandar su patrimonio de forma injustificada.

En el expediente por el que se ha detenido a Boudou se le acusa de ser el jefe de una asociación ilícita creada para delitos de lavado de activos, cometido supuestamente en tres oportunidades sirviéndose en una de ellas, según la causa, de un blanqueo de capitales impulsado por el Gobierno kirchnerista en 2009. EFE