Exvicepresidente Sendic dice que le corresponde subsidio luego de su renuncia

Montevideo, 5 nov (EFE).- El exvicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, quien renunció a su cargo el pasado septiembre, aseguró hoy que el subsidio que aprobó su predecesora, Lucía Topolansky, es el "único ingreso" que tiene y consideró que le "corresponde", aunque explicó que aún no lo ha podido cobrar.

El político, que lidera la Lista 711 de la coalición de izquierdas gobernante, el Frente Amplio (FA), participó este domingo de un acto político en el departamento (provincia) de Canelones, al sureste de Uruguay.

Allí, Sendic se refirió en diálogo con el portal local Ecos al subsidio que le otorgó la actual vicepresidenta Lucía Topolansky, quien aprobó -sin previa discusión del Parlamento- una partida mensual de 13.000 dólares para su antecesor.

La vicepresidenta, quien también preside la Asamblea General del país (órgano integrado por las dos cámaras parlamentarias), se amparó en un informe jurídico que encargó a su oficina y que determinó, con base en una ley, que a Sendic le correspondía de manera automática y posterior a su renuncia el cobro de un subsidio.

"Es el único ingreso que tengo. Yo no me enriquecí en la política, no tengo campos ni estaciones de servicio, como se ha dicho", apuntó Sendic en relación a la partida de 13.000 dólares que recibirá por un año, una vez que el Tribunal de Cuentas lo ratifique, algo que no ha sucedido aún.

El exvicepresidente argumentó que el tema se ha puesto a discusión solo porque se trata de su figura, ya que apenas un día después el Parlamento otorgó ese beneficio a dos diputados.

"En lo personal, confío en que se resuelva pronto. Me corresponde", sostuvo el político. EFE