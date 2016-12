Familiares de cantante asesinada demandan a compañía promoción

Miami (EE.UU.), 21 dic (EFE).- Los familiares de la exconcursante de "The Voice" Christina Grimmie, que fue asesinada a tiros en junio pasado tras finalizar un concierto en Orlando (EE.UU.), demandaron a la compañía de promoción y propietarios de la sala donde se produjo el suceso, informaron hoy medios locales.

La demanda fue interpuesta contra las compañías AEG Live y Orlando Philarmonic Orchestra Plaza Foundation, propietaria de The Plaza Live, por "negligencia en la muerte" de Grimmie, de 22 años, e "infligir estrés emocional", recogió el diario Orlando Sentinel.

Grimmie, estrella de YouTube y componente del grupo de pop rock Before You Exit, se encontraba firmando autógrafos a sus seguidores el pasado 10 de junio en el teatro Plaza Live de Orlando, una vez finalizado su concierto, cuando un joven de 27 años le disparó y causó heridas mortales.

El autor de los disparos, Kevin James Loibi, residente en la ciudad de St. Pertersburg, en la costa oeste de Florida, acudió al teatro armado con dos pistolas y un cuchillo con la intención de matar a la cantante, oriunda de Nueva Jersey, según la Policía.

En la demanda, los padres y el hermanos de Grimmie señalan que tanto el promotor del concierto como el propietario de la sala y la compañía de seguridad fallaron en su obligación de brindar las medidas de seguridad adecuadas para la protección de la cantante.

El equipo de seguridad del teatro revisó en la entrada los bolsos y mochilas de la gente que asistió al concierto, pero no utilizó un detector de metales en el registro.

Loibi se acercó a la joven mientras firmaba autógrafos y le disparó varios tiros, para luego quitarse la vida con la misma arma.

Según la Policía de Orlando, tras el tiroteo el hermano de la cantante, Marcus Grimmie, derribó al atacante, quien luego se suicidó de un disparo, un acto que fue calificado por las autoridades de "heroico" por evitar así mayores pérdidas de vidas.

Finalista en 2014 en el popular programa de canto "The Voice", de la cadena de televisión NBC, la artista había ofrecido momentos antes en el teatro The Plaza Live, en el corazón de Orlando, un recital junto a la banda Before You Exit. EFE