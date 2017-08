Familiares de víctimas de desaparición forzada en Medellín claman por verdad

Medellín (Colombia), 30 ago (EFE).- Familiares de víctimas de desaparición forzada pidieron hoy en Medellín (noroeste) avances en las investigaciones e intervención extranjera durante un acto simbólico en conmemoración del Día Internacional del Detenido Desaparecido, en el que además clamaron por la verdad.

Un plantón en la Plaza Botero, enmarcado en las voluptuosas esculturas del colombiano Fernando Botero, se realizó bajo la frase "¿Dónde están?" con la presencia de organizaciones como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), Madres de la Candelaria, Mujeres Caminando por la Verdad y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes).

"No solo es día de reflexión, sino un momento para mostrarle al mundo que los casos de desaparición forzada en este país no se han aclarado y a los desaparecidos no los han buscado", dijo a Efe la activista Martha Soto, miembro de Movice.

Como hermana de Jorge Soto, militante de la Unión Patriótica (UP) desaparecido en 1985, lamentó que los familiares sean "los únicos que buscan" a las víctimas de desaparición forzada, pese a que con los diálogos de paz entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno en La Habana el tema se puso sobre la mesa.

"Eso fue muy esperanzador, por primera vez en el país se habló de desaparición", agregó Soto, quien le pidió al presidente Juan Manuel Santos aceptar la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas, para que "internacionalmente conozcan los casos y los tramiten".

A esa petición, realizada mientras decenas de participantes con fotografías de sus familiares colgadas en sus cuellos gritaban "vivos se los llevaron, vinos los esperamos", se sumó la de Marleni Herrera de Asfaddes, quien desde 2002 busca a su hijo Henry Saldarriaga y a su nuera, Luzmila González, raptados por desconocidos en Medellín.

"Esperamos que nos digan la verdad; que nos digan por qué se los llevaron y dónde están", manifestó Herrera mientras ponía flores junto a las cerca de 300 imágenes que exhibieron padres, hijos, esposas y hermanas que se concentraron en el acto de conmemoración.

"Nuestra lucha es hasta encontrarlos. Yo no busco a los míos, busco los desaparecidos de todos", agregó.

Mensajes bordados en pancartas pidiendo que "el olvido no los cubra" también fueron exhibidos junto a un pequeño muro en el que familiares escribieron los nombres de sus desaparecidos como una promesa de no olvidarlos jamás.

El momento más significado del plantón, que fue el preámbulo en la ciudad de otras actividades como conferencias y obras de teatro, surgió con la exposición de una sábana de 80 metros a la que fueron cosidas fotografías de varios desaparecidos para llamar la atención de transeúntes, pues en Colombia "olvidamos muy pronto".

"Mostramos sus fotos para que sepan que siguen existiendo y que los seguimos esperando", expresó a Efe Guillermina Valencia, una de las promotoras del acto para "exigir respuestas y que nos los entreguen".

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas reportó que de las 46.000 víctimas de desaparición forzada que dejó el conflicto armado colombiano, según el Registro Único de Víctimas, cerca de 11.000 corresponden a Antioquia, cuya capital es Medellín.

"Esta es la región en Colombia con más casos de desaparecidos", indicó el director regional de la Unidad de Víctimas, Jorge Mario Alzate, quien destacó que estos actos de conmemoración sirven para "sensibilizar" y "dignificar" sobre uno de los crímenes "más dolorosos" que se dio en el conflicto armado. EFE

