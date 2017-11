FARC entra a la arena política con "Timochenko" como candidato presidencial

Ovidio Castro Medina

Bogotá, 1 nov (EFE).- La antigua guerrilla de las FARC dio hoy el salto a la arena política con el anuncio de que presentará candidatos propios a las elecciones legislativas colombianas del año próximo y que buscará la Presidencia con su máximo líder Rodrigo Londoño, alias "Timochenko".

"Anunciamos que nuestro candidato a la Presidencia de la República será Rodrigo Londoño Echeverri 'Timochenko', quién estará acompañado de Imelda Daza como vicepresidenta", dijo en una rueda de prensa el número dos de las FARC, alias "Iván Márquez".

De esta manera las FARC hacen un rápido tránsito de las armas a la política toda vez que a finales de agosto pasado celebraron su congreso nacional en el cual aprobaron mantener la sigla en su partido, al que dieron el nombre de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

El Gobierno colombiano y las FARC, que era la guerrilla más antigua y numerosa del continente, firmaron un acuerdo de paz el 24 de noviembre del año pasado poniendo fin a un conflicto interno de más de medio siglo.

Además de presentar a "Timochenko" como candidato a la Presidencia, el partido FARC también reveló que Iván Márquez encabeza la lista al Senado en donde estará acompañado de los alias Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada, Victoria Sandino, Sandra Ramírez y Benkos Biojó.

El anuncio se conoce un día después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le diera el aval a ese partido político para poder participar en las elecciones de marzo de 2018, cuando se renovará la totalidad del Congreso de Colombia, y en las presidenciales de mayo.

En el punto de participación política del acuerdo de paz se garantizó a las FARC que contarían con cinco escaños en el Senado y cinco en la Cámara de Diputados durante dos períodos consecutivos.

A esos legisladores ya garantizados por el acuerdo se pueden sumar los que la FARC obtengan en las urnas.

"Damos el paso a la lucha política legal en un contexto en el que las grandes mayorías del país esperan pasar definitivamente la página de la guerra con los acuerdos de paz", dijo Márquez.

El exjefe guerrillero dijo que la FARC tiene la convicción de que se están gestando "los tiempos para hacer realidad las esperanzas de la gente del común".

Márquez exhortó al Congreso de la República para que "tenga la estatura histórica para diseñar los requerimientos que respondan al trámite" de las reformas políticas necesarias para la implementación total del acuerdo de paz ya que hay varios proyectos de ley en ese sentido frenados en el Congreso.

Entre ellos están los de la reforma política, las Circunscripciones Especiales de Paz, la Justicia Especial para la Paz (JEP) y la reforma rural integral "que viene siendo amenazada por un proyecto de ley de tierras gubernamental", dijo Márquez.

Las FARC insistieron en que de cara a las elecciones de 2018 están dispuestas a conformar una gran coalición que permita llevar al poder a un "gobierno de transición" que proteja e implemente el acuerdo de paz.

Por su parte, Daza, quien formó parte del partido de izquierdas Unión Patriótica (UP) y estuvo exiliada en Suecia durante 26 años, pidió en tono fuerte al Gobierno colombiano frenar los ataques "sistemáticos" contra organizaciones y líderes populares y advirtió que no puede repetirse el genocidio de la UP.

La UP se fundó en 1985 como parte de un proceso de paz iniciado un año antes por las FARC con el Gobierno del entonces presidente Belisario Betancur, pero fue diezmada en un genocidio que costó la vida a unos 4.000 de sus militantes, entre ellos dos candidatos presidenciales: Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa.

"Yo soy sobreviviente al genocidio contra la Unión Patriótica, no quiero pensar que esa terrible historia se repita", puntualizó Daza, quien insistió en que "hay quienes intentan repetir el genocidio".

En la rueda de prensa también hubo espacio para que la FARC, por medio de alias "Jesús Santrich", advirtiera de que si no hay un "golpe de timón", la implementación del acuerdo de paz "va hacia un despeñadero" por retrasos atribuidos al Gobierno.

"La implementación se convirtió en una fastidiosa, asquerosa renegociación y esto no puede continuar así", afirmó Santrich. EFE

