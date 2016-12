Farmacias argentinas dejan de suministrar medicamentos a jubilados por deuda

Buenos Aires, 21 dic (EFE).- Las farmacias argentinas dejaron hoy de suministrar medicamentos a los afiliados del organismo público encargado de prestar servicios de salud a jubilados y pensionados en Argentina por una millonaria deuda, según fuentes del sector.

Desde hoy los afiliados al estatal Plan de Asistencia Médica Integral (PAMI) deberán pagar el coste íntegro de los fármacos que adquieran por una deuda con las farmacias, explicó a Efe la coordinadora de la comisión de obras sociales del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, Claudia Flezack.

En el convenio que regula la cadena de pagos participan el organismo público, la industria farmacéutica y las farmacias, explicó Flezack.

"PAMI le paga a la industria y la industria nos paga a nosotros. Esa cadena se cortó. Para nosotros es PAMI, pero la realidad es que es la industria la que no está pagando", comentó Flezack.

Según la representante de las farmacias, la deuda asciende a 2.000 millones de pesos (125 millones de dólares) y es un problema que afecta a la cadena de pagos en todo el país.

"Independientemente de quién sea la culpa o dónde esté la plata que PAMI derivó para las farmacias, nosotros no estamos cobrando", subrayó.

La portavoz del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires explicó que muchos de los socios de este servicio de salud tienen cobertura del 100 % y no abonan nada por los medicamentos.

"Traen las recetas, se llevan la medicación y no pagan nada, lo paga todo PAMI. Al estar cortada la cadena de pago, nosotros no cobramos y no tenemos manera de atenderlos porque no podemos pagar a la droguería", añadió.

Flezack insistió en que la deuda "no es de ahora", sino que se acumula desde septiembre pasado.

Por su parte, el titular del PAMI, Carlos Regazzoni, aseguró hoy en declaraciones radiales que el organismo "pagó en tiempo y forma a los laboratorios" y que está trabajando "para garantizar que no falten medicamentos" a los jubilados.

"Estamos tratando de garantizar que los laboratorios y las farmacias se entiendan. Es un problema de negociación entre ellos pero no vamos a permitir que eso perjudique al jubilado", añadió Regazzoni.

A finales de enero de este año, algunos medicamentos escasearon en los establecimientos de la ciudad de Buenos Aires por una deuda que el mismo organismo contrajo con las farmacias y que impidió que estas últimas pudieran comprar algunos fármacos a las droguerías. EFE