Felipe González ve la paz como base para la prosperidad de Colombia

Cali (Colombia), 13 jun (EFE).- El expresidente del Gobierno español Felipe González aseguró hoy que la paz es la base para la prosperidad de Colombia, tras presenciar un acto realizado en el suroeste del país en el que la guerrilla de las FARC comenzó la entrega de un segundo 30 % de su arsenal.

González dijo que "los protagonistas de la no paz" no deben llamarse a engaños y aseguró que si este proceso no se consolida "las metas de una democracia próspera, incluyente y con justicia social insertada en una economía de globalización con ventajas para Colombia no se pueden cumplir".

Junto con el exmandatario uruguayo José Mujica, con quien encabeza el mecanismo de verificación y acompañamiento internacional para la implementación del acuerdo de paz, González tenía previsto llegar hoy a la zona de La Elvira, en el departamento del Cauca (suroeste), para presenciar la dejación de armas de las FARC, pero el mal tiempo lo impidió.

Debido a lo anterior se trasladaron junto al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, a Cali, capital del vecino departamento del Valle del Cauca, donde siguieron el acto por televisión.

González, quien recordó que hace más de 40 años visita al país, insistió en que la paz "es una condición necesaria" pero no es suficiente para construir "una Colombia con democracia más incluyente y más próspera".

Aseguró que con la entrega del 30 % de las armas a la ONU "hay que borrar las mentiras (en torno al acuerdo de paz) para poner solo sobre la mesa una verdad como hecho incontestable".

De otro lado, destacó la labor del presidente Santos en la búsqueda de la paz y aseguró que está trabajando "no para conseguir votos porque ya no los necesita" sino "para definir y construir el futuro de Colombia".

Igualmente dijo que la entrega de las armas por parte de las FARC se constituye en un "punto de inflexión" para que Colombia logre avanzar en todos los campos. EFE

