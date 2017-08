Fernando Iwasaki: La educación es el mejor antídoto contra la violencia

María José Brenes

San José, 30 ago (EFE).- El escritor y ensayista peruano Fernando Iwasaki manifestó a Efe, en el marco de la Feria del Libro de Costa Rica, que los "mejores antídotos" para combatir cualquier tipo de violencia son la educación y la cultura.

Iwasaki, nacido en Lima en 1961 pero radicado en Sevilla (España) desde hace cerca de tres décadas, afirmó que ambos son una "forma válida y razonable de poder combatir esta violencia y no solamente del narcotráfico, sino la que hay en los hogares, contra las mujeres, la homofóbica y contra los más débiles".

El escritor, galardonado con el Premio Don Quijote de Periodismo por el artículo "La Mancha extraterritorial", se encuentra en Costa Rica como invitado especial de la Feria Internacional del Libro, que comenzó el viernes pasado y cerrará el próximo domingo, en la cual brindará una serie de charlas.

Para Iwasaki, tanto la educación como la cultura sirven para crear ciudades más conscientes, con condiciones de justicia y de igualdad, en sociedades marcadas por la "desigual donde la radicalidad está absolutamente entrometida".

"Me parece que un antídoto es la educación, la educación sirve para formar ciudadanos, es algo que aprendí de niño y que luego he corroborado en otras partes del mundo. La educación no es solamente la vida que transcurre en las escuelas con operaciones matemáticas, sino el lugar donde se enfrenta la diversidad, donde se ensaya lo que va a ser esa convivencia cívica", expresó.

En el caso de la violencia provocada por los jóvenes yihadistas afirmó que se trata de aquellos que han sido "reclutados de cárceles" o que han fracasado en el sistema escolar, porque los terroristas no pueden controlar a jóvenes talentosos.

"Ellos buscan gente que busca morir porque les han persuadido de que su vida es inútil pero que podrían hacer algo si se inmolan, entonces esa mentalidad y ese discurso solo puede arraigar en el fracaso. Son reclutados de cárceles o de tu fracaso escolar", puntualizó el peruano.

Añadió que está seguro de que "los niños y jóvenes de comunidades musulmanas que viven en Europa o en América Latina que sacan buenas notas, que están en las universidades y tienen trabajo no van a caer en el yihadismo porque han encontrado en la educación los recursos necesarios y suficientes para competir".

En el caso de América Latina indicó que la ola creciente de violencia y narcotráfico no es otra que la "ramificación de la delincuencia" que se vivió en Suramérica y ahora está en Centroamérica y México.

Iwasaki lamentó que los Gobiernos de la región no inviertan los suficiente.

"Envidio de Europa la red de bibliotecas públicas. Pueblos andaluces de 2.000 habitantes tienen bibliotecas públicas que nos harían felices en una ciudad latinoamericana, entonces creo que la mejor manera de combatir esa violencia entre los jóvenes es reforzando una oferta educativa, el deporte y el ocio vinculado a la educación", dijo.

El escritor destacó la figura del portero costarricense del Real Madrid, Keylor Navas, un hombre sencillo, humilde, que siempre brinda mensajes positivos.

"Siempre da las gracias, no es pretencioso y siento que eso es maravilloso, que los iconos donde los niños se reflejan sean los que irradien un ejemplo positivo, ese tipo de personas son valiosas para fomentar la paz, la lectura y promover la cultura", indicó el escritor peruano.

Añadió que "muchas veces en la educación no se le da la importancia que se le debería dar al arte, a la cultura y el deporte (...) que juegan un rol de crear la posibilidad de manejar un lenguaje común con todas las generaciones".

Iwasaki expresó que este tipo de iniciativas como la Feria Internacional del Libro de Costa Rica, y otras que tengan la ambición de promover la educación y la lectura son vitales para agregar valor a las sociedades.EFE

mjb/dmm/gf/arm