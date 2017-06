Finlandia salva la crisis de Gobierno gracias a la escisión de los populistas

Helsinki, 13 jun (EFE).- La rebelión de un amplio grupo de diputados moderados del partido populista Verdaderos Finlandeses contra la nueva ejecutiva de la formación, representante del ala más ultraderechista y euroescéptica, permitió hoy superar una grave crisis de Gobierno en Finlandia.

En una maniobra sin precedentes en el país nórdico, 21 de los 37 diputados populistas abandonaron el grupo parlamentario de los Verdaderos Finlandeses (VF) y crearon uno propio llamado Nueva Alternativa, en respuesta al giro hacia la extrema derecha que representa la directiva elegida el pasado sábado.

Entre los parlamentarios rebeldes figuran el fundador del partido y actual titular de Exteriores, Timo Soini, la presidenta del Eduskunta (parlamento finlandés), Maria Lohela, y el resto de ministros populistas de la coalición tripartita.

Asimismo, otros dos diputados abandonaron el grupo populista, aunque decidieron no adscribirse a Nueva Alternativa, entre ellos el actual portavoz parlamentario de VF, Toimi Kankaanniemi.

El primer ministro finlandés, Juha Sipilä, quien ya expulsó a los Verdaderos Finlandeses de la coalición gubernamental, anunció hoy que formará un Ejecutivo tripartito junto a los conservadores y el grupo parlamentario Nueva Alternativa, lo que permitirá mantener a todos los ministros en sus cargos.

"La crisis de Gobierno ha terminado", afirmó en rueda de prensa Sipilä, tras constatar que los diputados de Nueva Alternativa se han comprometido a llevar adelante el actual programa de Gobierno durante los dos años que restan de legislatura.

La crisis del Ejecutivo finés se desató el pasado sábado a raíz de la elección como presidente de VF del eurodiputado Jussi Halla-aho, considerado uno de los ideólogos de los movimientos ultraderechistas del país nórdico.

Halla-aho, condenado por publicar escritos antiislámicos en su blog, no contaba con la confianza de Sipilä y su socio, el líder conservador Petteri Orpo, al no compartir los mismos valores democráticos y europeístas que el resto de partidos políticos del país.

Esto llevó a Sipilä a expulsar a los Verdaderos Finlandeses del Ejecutivo y a buscar nuevos aliados para evitar la celebración de elecciones anticipadas.

Pese a la clara victoria de Halla-aho en las primarias, el giro hacia la extrema derecha de la formación populista dividió además a sus afiliados, parte de los cuales no se sienten representados por la nueva ejecutiva, y precipitó la ruptura del partido.

"Hasta el pasado viernes tenía un hogar en la política, pero el sábado me sentí desahuciado. Los Verdaderos Finlandeses ya no son el mismo partido al que me afilié", resumió ante la prensa local el ministro de Justicia, Jari Lindström.

El portavoz de Nueva Alternativa, Simon Elo, justificó la rebelión apelando a la responsabilidad que tienen como diputados electos, frente a las posturas radicales que encarnan Halla-aho y su séquito, a los que acusó de "secuestrar el partido".

"Seguro que van a considerarnos unos traidores, pero hoy no actuamos como políticos sino que hacemos esto por el bien de la patria", afirmó Elo a la prensa. EFE