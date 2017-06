Fiscal general EEUU: Decir que conspiré con rusos es una "mentira espantosa"

Washington, 13 jun (EFE).- El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, aseguró hoy que cualquier sugerencia de que conspiró con el Gobierno ruso para influir en las elecciones de 2016 es "una mentira espantosa y detestable".

"Cualquier sugerencia de que he participado en cualquier colusión con el Gobierno ruso para herir a este país, al que he tenido el honor de servir durante 35 años, o que he tratado de socavar la integridad de nuestro proceso democrático, es una mentira espantosa y detestable", dijo Sessions ante el Comité Judicial del Senado. EFE

