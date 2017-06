Fiscal venezolana dice que el Parlamento venezolano no está en desacato

Caracas, 28 jun (EFE).- La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, dijo hoy que no es cierto que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de mayoría opositora se encuentre en desacato como lo ha sentenciado el Tribunal Supremo de Justicia y aseguró que esta calificación solo aplica a personas y no a instituciones.

"Yo lo denuncié aquí y ustedes diputados no reaccionaron porque ustedes no se han dado cuenta que ustedes no están en desacato, eso no existe, el desacato es un delito (...) que solo se le puede aplicar a las personas, no se le puede aplicar a las instituciones", señaló la fiscal en una conferencia de prensa.

La funcionaria dijo que los diputados "no hicieron nada" después de que ella supuestamente les advirtiera que era falsa su condición de ilegalidad declarada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a principios de 2016, casi desde que inició su período.

"El desacato lo cometen las personas, quienes son ilegítimos son los magistrados y magistradas del TSJ, esos no toleran una auditoría, en consecuencia, no tienen fuerza de ley, no están apegados a la Constitución", señaló.

Ortega reiteró que no permitirá que la Carta Magna sea derogada a través de la Asamblea Nacional Constituyente que impulsa el presidente, Nicolás Maduro, y pidió a los venezolanos que salgan a defenderla.

La situación de conflicto entre la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y el TSJ se inició pocos días después de que se celebraran las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015 en las que resultaron electos 112 diputados opositores frente a 55 del oficialismo.

El 23 de diciembre de ese año la Cámara, aún en manos del chavismo, designó a 13 jueces principales y 20 suplentes en una apurada sesión.

La oposición consideró fraudulento ese proceso y estimó que los magistrados elegidos no cumplían con los requisitos para ejercer esos cargos, una acusación que hoy en día acompaña la fiscal que recientemente introdujo un recurso para anular la designación de estos jueces.

Las declaraciones de la fiscal se producen mientras en Venezuela se desarrolla una ola de protestas a favor y en contra del Gobierno que hasta hoy ha dejado 77 fallecidos, según la Fiscalía y más de mil heridos.EFE

