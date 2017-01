Fiscalía griega pide no extraditar a 8 oficiales turcos acusados de golpismo La Fiscalía griega recomendó hoy al Gobierno no extraditar a cuatro oficiales turcos acusados de estar implicados en el intento de golpe de Estado del 15 de julio en su país, con lo que finalmente pedirá que no sean extraditados ninguno de los ocho militares que se refugiaron en Grecia.