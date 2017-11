Foro insta a aprovechar el poder transformador de tecnología en Latinoamérica

Miami, 3 nov (EFE).- Aprovechar al máximo las oportunidades que brinda la tecnología para que América Latina logre el dinamismo económico y social que necesita para despegar fue una de las ideas dominantes en un simposio celebrado hoy en Miami.

Organizado por el Council of the Americas (COA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el simposio congregó a más de 400 líderes de negocios, gobiernos, instituciones multilaterales y organizaciones no gubernamentales, antes de la entrega de los Premios Bravo, que tendrá lugar esta noche.

Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y Luis Alberto Moreno, presidente del BID, fueron dos de los ponentes de un foro que se propone brindar ideas para la transformación de América Latina.

"Esta revolución está cambiando el mundo y es imparable, ya sea que uno se una a ella o se haga al lado", dijo el presidente del BID en el discurso central del simposio al hablar de la tecnología y las innovaciones que está trayendo en todos los órdenes.

El riesgo de quedarse atrás es uno de los grandes desafíos tanto de gobiernos como de empresas, sentenció.

Gurría hizo énfasis en la necesidad que tiene América Latina de pasar la dura prueba de "mirarse a sí misma desnuda en un espejo" para ver lo que está mal y corregirlo.

Reducir la desigualdad, elevar la productividad, abrir los mercados a la competencia y mejorar la educación no solo de los niños desde temprana edad sino de los trabajadores, para poder afrontar con éxito, en ambos casos, la realidad de un mundo competitivo y globalizado, son algunas de la tareas pendientes, de acuerdo con el titular de la OCDE.

A su juicio es una "tragedia" que la productividad latinoamericana sea hoy un tercio de la de EE.UU., cuando en 1950 era la mitad, y también que la penetración de la banda ancha en la región en su conjunto sea del 59 %, veinte puntos menos que Corea, lo que significa, dijo, una desventaja a la hora de competir.

El ministro costarricense de Comercio Exterior, Alexander Mora, subrayó en el mismo panel sobre desarrollo sustentable que su país no puede permitirse tener "dos economías" una local y otra global, la de las corporaciones multinacionales instaladas en el país.

Lo que se trata, dijo, es de hacer que la economía local se "contamine" de los "activos excelencia" de las corporaciones, como las buenas practicas y las certificaciones, para acabar siendo proveedoras de las otras.

Otros paneles del simposio trataron sobre el liderazgo corporativo en la era digital, la facilitación del comercio transfronterizo y la inversión, el futuro de los viajes en el continente, la sustentabilidad corporativa y la inteligencia artificial.

Representantes de las principales empresas latinoamericanas y de las grandes corporaciones con intereses en la región, como Cencosud, Cemex, Kellog, IBM, Microsoft, The Boston Consulting Group, Bank of America Merrill Lynch, SAP, Emerson, HSBC, Llorente y Cuenca, Delta Airlines, Despegar, AES e Intercontinental Hotels, asistieron al simposio celebrado en un hotel de Miami.

"Ya no es que la tecnología esté cambiando la manera en que hacemos negocios, sino que la tecnología se ha convertido en la forma en que hacemos negocios", subrayó Claudio Muruzábal, presidente de SAP para Latinoamérica y el Caribe.

Fernando González, director ejecutivo de Cemex, indicó que desde el punto de vista empresarial lo más difícil es el conocimiento del avance de estas tecnologías para entender cómo un negocio tradicional puede ser transformado y después acceder a ellas.

"Las transformaciones son de manera permanente, no es por una vez y ya se acabó. Lo que hay que estar haciendo es visualizando permanentemente estas nuevas tecnologías", dijo.

Damián Scokin, director ejecutivo de Despegar.com., señaló que la velocidad y la capacidad con la que se pueda cambiar la cultura empresarial es un desafío, pero el liderazgo pasa por eso, por generar ese cambio.

Tras los paneles y sesiones del simposio se celebrará la entrega de los Premios Bravo, que cumplen su edición número 23 y la segunda desde que Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) tomó el relevo de Latin Trade como convocante.

Susan Seagal, presidenta y directora ejecutiva de AS/COA, indicó que tanto el simposio como los Premios Bravo resumen de manera perfecta "nuestra misión de promover la cooperación y la integración en una de las regiones más dinámicas y prometedoras del mundo". EFE

ar-ims/abm/lnm