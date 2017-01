Francia dice que trabaja con Alemania en un pacto sobre la seguridad europea

París, 17 ene (EFE).- Los Gobiernos de Francia y Alemania trabajan para lograr un acuerdo político en materia de defensa europea incentivado por el "cierto distanciamiento" del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a la OTAN.

"Hasta ahora muchos países (europeos) eran reticentes (a una comunidad europea de la defensa), pero ante la nueva situación internacional y la actitud estadounidense, caracterizada por cierto distanciamiento, han tomado consciencia", declaró hoy en el Senado el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Marc Ayrault.

El político adelantó que Francia y Alemania han sido "los motores" para forjar un nuevo acuerdo sobre seguridad europea con encuentros entre él y su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier, y los ministros de Defensa francés, Jean-Yves le Drian, y alemana, Ursula Von der Leyen.

Según Ayrault, "Alemania y Francia han puesto su parte para preparar las condiciones de este acuerdo político", del que no aportó detalles.

"En este momento tenemos los grandes ejes de una línea estratégica y de una autonomía de decisiones. Además, se han aprobado fondos de financiación para poner en marcha una política de investigación y de armamento", comentó.

En su alocución, el ministro, que en ningún momento citó el nombre de Trump, opinó acerca del futuro de la Alianza Atlántica y consideró, al igual que el presidente francés, François Hollande, que la solución no es sustituir a la OTAN.

"El mundo cambia y surgen nuevas amenazas, sobre todo la amenaza terrorista, así como una serie de evoluciones tecnológicas, como las ciberamenezas", señaló Ayrault, quien abogó por la OTAN para combatirlas.

En una entrevista a los diarios "The Times" y "Bild", Trump criticó a la OTAN por no ocuparse lo suficiente del terrorismo y alertó que los países miembros no pagan lo que deben de pagar a la organización militar.

Desde que Trump fue elegido presidente de Estados Unidos el pasado 8 de noviembre, El Gobierno francés de Hollande se ha mostrado cauto y preocupado sobre el devenir del orden internacional. EFE