Furgoneta atropella a varios peatones y deja varias víctimas junto a mezquita en Londres

Una furgoneta arremetió contra un grupo de peatones, causando un número indeterminado de heridos, cerca de una mezquita situada en el bulevar de Seven Sister, junto a Fisbury Park, al norte de Londres.



Fuentes de la Policía Metropolitana (MET) informan en su página web de que hay una persona detenida y que los servicios de emergencia trabajan con las víctimas en el lugar del suceso, cuyos accesos han sido cortados al tráfico.



Fuentes del servicio de ambulancias de la capital británica informaron, por su parte, de que han enviado ayuda al lugar del incidente.



La policía informa de que fue alertada del incidente pocos minutos después de la medianoche, aunque por el momento no se han pronunciado sobre la naturaleza del suceso.



El incidente ha provocado una intensa actividad en las redes sociales, donde se destaca que el atropello se ha producido junto a la mezquita de Seven Sister Bulevar.