García de la Concha:Me retiro del Cervantes pero no de la defensa del español El Gobierno español aprobará mañana el relevo de Víctor García de la Concha, "a petición propia", al frente del Instituto Cervantes. "Me retiro a la reserva, pero no de la defensa del español", aseguró en declaraciones a Efe el académico, escritor y filólogo asturiano (1934).