Gobierno argentino dice detenida diputada Parlasur "no es una presa política" El ministro de Justicia de Argentina, Germán Garavano, consideró hoy que la diputada del Parlasur Milagro Sala, detenida desde enero acusada de corrupción y condenada esta semana a tres años de prisión no efectiva por "daños agravados" en otra causa, "no es una presa política".