Gobierno boliviano reformará la ley laboral por quedar corta ante Carta Magna

Javier Aliaga

La Paz, 25 jun (EFE).- El Gobierno de Bolivia quiere encarar lo antes posible la reforma de la Ley General del Trabajo, que rige desde 1942, para adecuarla a los principios de protección laboral de la Carta Magna, afirmó el ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa.

El alto funcionario habló en una entrevista con Efe del horizonte de las reformas que se prevén, de la necesidad de unificar en un solo cuerpo legal las centenares de disposiciones al respecto y de legislar sobre las realidades laborales creadas por la economía.

"La Constitución Política del Estado ha dejado muy chica a la Ley General del Trabajo porque ha puesto principios como la irrenunciabilidad, la imprescriptibilidad del derecho laboral, la estabilidad laboral y una serie de otros principios que son obra de este Gobierno", dijo Hinojosa.

El ministro destacó los avances en la protección de los derechos de los trabajadores en Bolivia respecto a otros países como Brasil o Argentina, como se puso de manifiesto, según dijo en una reciente conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La estabilidad laboral ya no está garantizada ni en la Argentina, ni en el Brasil", destacó Hinojosa, al sostener que en esos países recientes reformas "neoliberales" vulneran los derechos de los trabajadores si ellos quieren mantener sus puestos de trabajo.

Insistió en considerar que la actual norma es "una camisa chica para que pueda abarcar lo que dice la Constitución" y subrayó que, en ese sentido, "una de las prioridades que ha planteado nuestro presidente es que se tenga que avanzar en el tema de la ley".

No obstante, reconoció que los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) "no tienen mucho interés al respecto" y aseguró que usan el tema como plataforma de lucha cada vez que se lo toca.

"Lo que hacen es plantear aspectos reivindicativos inmediatos, sin perspectiva y horizonte, cuando tenemos un proceso político que es de los trabajadores, que es de los movimientos sociales", agregó.

Hinojosa también justificó que es necesario legislar sobre las formas de trabajo que la actual norma no abarca con especificidad, como por ejemplo, la realidad de miles de trabajadores agrícolas.

Según Hinojosa, el principio que debe guiar la reforma es el "consenso" de su ministerio con los sindicatos y los trabajadores y, en su momento, los empresarios también podrán hacerse escuchar en la Asamblea Legislativa, que es otro escenario de concertación, dijo.

Los empresarios cuestionan siempre que la actual normativa impida despidos, que se aumenten salarios por decretos e impongan cargas fuertes al sector, pero el Gobierno les replica que en sus once años de gestión tuvieron estabilidad para aumentar sus ganancias.

Los líderes de la COB también han protestado varias veces contra medidas del gobierno del presidente Evo Morales y han reivindicado su independencia sindical, algo que el gobernante critica siempre.

Al respecto, Hinojosa, que fue dirigente de la COB, dijo que Morales "tiene razón" en cuestionar los reclamos de los dirigentes de una "independencia sindical" porque la misma, a su juicio, es parte del "arsenal ideológico del imperialismo".

"No tiene mucho que ver con la tradición de la lucha obrera de nuestro país", apuntó al defender que es contrario al "sindicalismo puro" y respalda que los sindicatos hagan política, pero "de clase".

"En realidad, los principios del sindicalismo boliviano dicen independencia política de clase. Ese es el principio real que tiene el movimiento obrero del país, que significa que la clase obrera no se puede juntar con los partidos de derecha, no puede hacer pacto con los patrones y no puede fortalecer un Estado burgués", agregó.

En ese sentido, Hinojosa consideró que el horizonte de los trabajadores es "la liberación de la clase" para buscar el "socialismo comunitario", algo que el propio Morales proclama.

Por esa razón, según la argumentación de Hinojosa, la acción política de los sindicatos no puede ir en contra de Morales, sino contra "los enemigos de clase", que son "los partidos de la derecha" que, a su juicio, quieren volver a "políticas neoliberales".

Hinojosa subrayó que las tesis y documentos sindicales aprobados por los trabajadores en su historia se plantean el socialismo.

En ese sentido, acusó al máximo líder de la COB, el minero Guido Mitma, de no responder a "la tradición de la clase obrera" y de tener supuestas relaciones con miembros de la oposición de derecha.

Mitma ha criticado el intento de Morales, que gobierna Bolivia desde el 2006, de ser habilitado nuevamente como candidato en 2019, para buscar un cuarto mandato hasta el 2025. EFE

