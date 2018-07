Gobierno británico descarta celebrar un segundo referendo sobre el "brexit"

El Gobierno británico descartó hoy la posibilidad de celebrar un segundo referéndum sobre el "brexit", tras la petición realizada por la exministra de Educación Justine Greening, al afirmar que tal escenario no se producirá "bajo ninguna circunstancia".



"Los británicos votaron para irse de la Unión Europea y no va a haber un segundo referéndum bajo ninguna circunstancia", afirmó un portavoz de Downing Street, la residencia oficial de la primera ministra, Theresa May.



Esta fuente señaló que May ha sido "muy clara" en señalar que la propuesta presentada ante su gabinete en la residencia campestre de Chequers el pasado 6 de julio "cumple con la voluntad" de los ciudadanos, expresada en el referéndum celebrado en 2016.



Entonces, un 51,9 % de los votantes fue partidario de abandonar la UE, frente a un 48,1 % que se mostró partidario de permanecer.



"El plan de Chequers es la única forma de permitirnos llegar a un acuerdo sin fricciones en la frontera entre la UE y el Reino Unido, resolver el problema fronterizo de Irlanda del Norte y asegurar que podamos alcanzar acuerdos de libre comercio en todo el mundo", sostuvo el portavoz.



El portavoz del Ejecutivo añadió que las negociaciones sobre el acuerdo de retirada y la relación futura con el bloque comunitario "se reanudaron de forma oficial este lunes en Bruselas".



Está previsto que el ministro británico para el "brexit", Dominic Raab, y el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, mantengan su primer encuentro el próximo jueves.



El plan defendido por May, que pone fin a la libre circulación de personas, la jurisdicción del Tribunal de Justicia Europeo y aporta garantías de que el Parlamento será el único capaz de legislar sobre nuevas normas y regulaciones, le ha costado la dimisión de dos de sus principales ministros.



Tras su presentación en Chequers, las propuestas desataron una crisis de gobierno que terminó con las dimisiones de los titulares del "brexit" y de Exteriores, David Davis y Boris Johnson, respectivamente.



Raab, que presentó el pasado jueves el Libro Blanco que detalla el Marco Futuro, defendió que se trata de una propuesta "práctica", que permitirá mantener la sintonía en varios ámbitos y un comercio "sin fricciones" cuando el país deje el bloque el 29 de marzo de 2019.