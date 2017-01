Gobierno EEUU pide a Trump no usar datos de indocumentados para deportarlos El secretario de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) de EEUU, Jeh Johnson, pidió al presidente electo, Donald Trump, que no use los datos personales de los jóvenes indocumentados beneficiarios del programa migratorio DACA, conocidos como "dreamers" (soñadores), para deportarles.