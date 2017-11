Gobierno rechaza "decisión espuria" de cesar a Moreno como presidente de AP

Quito, 31 oct (EFE).- La vicepresidenta encargada de Ecuador, María Alejandra Vicuña, y el pleno del Gobierno, rechazaron "la decisión espuria de una parte de la directiva del Alianza PAIS" (AP) de cesar al mandatario del país, Lenín Moreno, en el cargo de presidente de ese movimiento.

"En algún momento, ciertos compañeros perdieron la brújula. Y no han entendido que el movimiento Alianza País no es una hacienda, no es una finca. Desconocemos tamaña arbitrariedad", dijo Vicuña esta noche en una rueda de prensa convocada con carácter de urgencia en el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo.

Vicuña, que compareció arropada por todos los ministros y secretarios que son militantes de AP, rechazó de plano el cese de Moreno y alegó que esa decisión sólo le corresponde a la Asamblea Nacional del movimiento.

La dirección ejecutiva de AP convocó hoy una sesión a la que asistieron 22 de sus miembros y, por unanimidad, resolvió aplicarle a Moreno uno de los artículos del Registro Orgánico por el cual su ausencia continuada de las reuniones supone una "pérdida de dignidad" y, por tanto, membresía en el movimiento.

En su lugar, la directiva partidista designó al exministro de Exteriores Ricardo Patiño como nuevo presidente y anunció el regreso del expresidente Rafael Correa para ayudar en el "fortalecimiento" del movimiento.

"No puede ser posible que a muchos de los compañeros que estamos aquí nos hayan bloqueado incluso las cuentas oficiales de nuestra organización política", se quejó Vicuña de las decisiones adoptadas, y recordó que Moreno es presidente del partido por elección de las bases y, de Ecuador, por elección del pueblo.

"Es no sólo un despropósito, sino que demuestra con claridad que son acciones equivocadas, que no responden al sentir democrático de las bases", agregó la vicepresidenta.

En la rueda de prensa también habló Miguel Carvajal, secretario nacional de Gestión Política, quien se mostró "asombrado" por la decisión y denunció una "acción política virulenta en los últimos meses en contra del presidente de la república y de muchos de nosotros por parte de algunos compañeros".

Ataques en los que, añadió, "quienes están al frente de la organización (política) han guardado silencio".

Y recordó que la elección de un nuevo presidente sólo puede realizarla la Asamblea Nacional de Alianza País, por lo que la elección de Patiño es una "muestra de arbitrariedad" que ni Moreno ni ellos aceptan. EFE