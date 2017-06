Google mostrará qué negocios son amigables con comunidad LGBTI en su buscador

Bogotá, 22 jun (EFE).- Google permitirá desde hoy a los millones de sitios de interés y empresas del mundo que están registrados en su herramienta "Mi negocio" declararse abiertamente amigables con la comunidad LGBTI y que dicha "característica del establecimiento" aparezca en sus resultados de búsqueda.

La funcionalidad, disponible ya en la consola de configuraciones de la plataforma para registrar a las empresas con sus datos de contacto, identificará a sitios, bares, restaurantes y "otra infinidad de negocios" con la bandera multicolor de la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).

"Estos atributos están destinados a ayudar a la comunidad LGBTI en su búsqueda y descubrimiento de negocios y servicios", explicó a Efe Daniel Castelblanco, gerente de investigación para Centroamérica y el Caribe y líder de Diversidad de Google en Colombia, uno de los primeros países de América Latina que presentó la iniciativa.

Los negocios que decidan activar esta función podrán escoger entre "Amigable con LGBTI" y "Espacio seguro para transgéneros", teniendo en cuenta las recomendaciones del gigante tecnológico para el "buen trato" de esas comunidades, como "respetar en el lugar las demostraciones de afecto" entre las personas sexualmente diversas.

Una vez esté seleccionada la opción, la bandera con los colores del arco iris, tradicional símbolo de la comunidad LGBTI en el mundo, aparecerá bajo los datos de contacto del establecimiento, que previamente tuvo que ser registrado en la plataforma "Google Mi negocio" y confirmado a través de un código.

La funcionalidad "también permitirá que los negocios destaquen sus espacios y prácticas abiertas e influyentes con todos los miembros de la comunidad LGBTI", añadió Castelblanco, quien durante la jornada capacitó a una docena de pequeñas y medianas empresas colombianas de esa comunidad sexual en herramientas digitales.

Los emprendedores pudieron activar la insignia gay en sus negocios registrados y profundizaron en el uso de servicios de Google, en su mayoría gratuitos, como Think with Google, Prueba mi sitio, Google Analytics, Primer o The Garage digital.

En la presentación en Bogotá, la compañía realizó también una actividad educativa con 60 niños y jóvenes colombianos de la mano de la Fundación Sergio Urrego, reconocida en Colombia por su lucha contra la discriminación luego de que el estudiante al que debe su nombre se haya suicidado en 2014 tras ser víctima de homofobia.

"La actividad consistió permitir a los niños participar a través de las Cardboard -los visores de realidad virtual de Google- de las diferentes marchas del orgullo alrededor del mundo y mostrarles que es un momento de felicidad estar ahí presentes", explicó a Efe Marco Zefferino, otro de los líderes de Diversidad en Google Colombia.

Alba Reyes, la madre de Urrego y la encargada de la realización del taller de concienciación con los jóvenes, aseguró a Efe que estas actividades son fundamentales para "poder romper con el miedo, porque físicamente hay miedo de confrontar la diversidad".

En la jornada se realizaron actividades lúdicas con los jóvenes como parte de la celebración regional de Google del Mes del Orgullo, que ha incluido acciones con youtubers, la participación de sus empleados en marchas de activismo o la creación en abril pasado de la red de empresas que apoya a la comunidad "Pride Connection".

"Google desde su nacimiento como compañía apoya todos los tipos de diversidad, incluida la LGBTI ", concluyó Zefferino, quien precisó que la idea de la tecnológica de Mountain View (California, EE.UU. es "demostrar que la diversidad tiene impacto en los negocios".EFE