Grupo usa mensaje de inclusión en versión de canción folclórica de EE.UU.

Los Ángeles (EE.UU.), 19 ene (EFE).- Chicano Batman, grupo musical de Los Ángeles, lanzó hoy nueva versión en inglés y español del clásico tema "This land is your land", de Woody Guthrie, en el que incluye un mensaje de inclusión.

"El mensaje de esta canción es muy relevante y esperamos que nuestra versión continúe inspirando a la gente a seguir caminando y luchando por sus sueños", dijo en un comunicado Bardo Martínez, vocalista de Chicano Batman.

El tema ha sido publicado en vísperas de que Donald Trump asuma la Presidencia de EE.UU., y la banda calificó como un logro poder hacer esta versión, que invita "a celebrarse los unos a los otros", de una canción que es un símbolo de la cultura estadounidense.

El tema original es obra del compositor folclórico Woody Guthrie y fue publicado en 1940. Tiene como mensaje central "This land is your land, this land is my land" ("esta tierra es tu tierra, esta tierra es mi tierra").

En el cuarto párrafo de la versión original en inglés se escucha en la letra: "Había un gran muro ahí que trataba de detenerme, un rótulo pintado indicaba propiedad privada; pero atrás no había mensaje. Esta tierra fue hecha para ti y para mí".

En la versión que lanza hoy Chicano Batman, esa estrofa ha sido modificada por otra que dice: "No existe nadie que pueda pararme, por el camino de libertad. No existe nadie que pueda hacerme volver. Esta tierra es para ti y para mí".

Chicano Batman, con base en Los Ángeles (California), está compuesto por Martínez, en los teclados; Eduardo Arenas, bajo; Gabriel Villa, percusiones; y Carlos Arévalo, en la guitarra.

Los jóvenes músicos señalan que hacen suyo el espíritu rebelde del creador Guthrie, quien en apoyo a los soldados que combatían en la Segunda Guerra Mundial les dedicó canciones para levantar la moral y quien en 1941 escribió en su guitarra: "esta máquina mata fascistas".

El tema pone de relieve la "gran variedad de culturas que forman parte de Estados Unidos", según la marca de whisky Johnnie Walker, que patrocina a la agrupación. EFE

