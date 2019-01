Grupos proinmigrantes rechazan propuesta de Trump y piden solución permanente

En un discurso desde la Casa Blanca, el mandatario ofreció este sábado una prórroga de tres años para los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), y para los afectados por la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS), a cambio de financiación para su prometido muro en la frontera.



"Las propuestas de Trump no son serias y no representan otra cosa que un esfuerzo por desviar su culpa por el cierre del gobierno, algo de lo que estaba 'orgulloso' de hacer a cambio de su 'muro de vanidad'", señaló en una declaración escrita Vicki B. Gaubeca, directora de la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur (SBCC).



SBCC, que representa a 60 organizaciones que trabajan a favor de las comunidades fronterizas en California, Arizona, Nuevo México y Texas, abogó por una solución permanente para los jóvenes amparados por DACA antes que financiar un muro en la frontera.



Gaubeca indicó que Trump está "desesperado por culpar a los demás de los problemas y la crisis humanitaria que ha creado".



"Este berrinche de proporciones épicas debe terminar donde el último Congreso se detuvo: Ni un solo centavo para un mortal, dañino e ineficaz muro", enfatizó.



A su turno, César Vargas, cofundador de la Coalición del Acta Sueno (DRM), aseguró que no aceptarán ningún tipo de acuerdo que no incluya una solución permanente para regularizar el estatus migratorio de los "soñadores", como se conoce a los jóvenes amparados por DACA.



"Necesitamos una solución permanente con un camino a la ciudadanía para los soñadores, no otra 'curita'", dijo Vargas en un comunicado de prensa.



Por su parte Itzel Guillen, representante de la Alianza San Diego en California, dijo que el presidente solo utiliza a los jóvenes inmigrantes beneficiados con DACA y sus familias como "fichas de negociación" para financiar su "peligroso y mortal muro".