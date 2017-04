Haley dice que EE.UU. va a cooperar con quien haga falta para derrotar al EI

Naciones Unidas, 3 abr (EFE).- La embajadora de EE.UU. ante la ONU, Nikki Haley, aseguró hoy que su país va a cooperar con quien sea necesario para derrotar a los terroristas del Estado Islámico (EI).

"Vamos a jugar con quien tengamos que jugar", dijo Haley durante una conferencia de prensa, en la que defendió que esa postura no impedirá a Washington criticar las violaciones de los derechos humanos que puedan darse en países socios en la lucha antiterrorista.

La representante estadounidense aseguró en ese sentido que su Gobierno va a seguir alzando la voz ante los abusos y que los derechos humanos deben ser siempre parte de sus discusiones que la Casa Blanca mantiene con otros países.

"Pero eso no quiere decir que no vayan a hablar con Egipto o que no vayan a hablar con Arabia Saudí o con ciertos actores", dijo Haley, que insistió en que el objetivo de todos es combatir al EI y a los extremistas.

La embajadora en la ONU se expresó así en el mismo día en que el presidente estadounidense, Donald Trump, trasladó un claro respaldo a su homólogo egipcio, Abdelfatah al Sisi, y dejó de lado las preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en el país.

Trump aseguró que Al Sisi ha hecho "un trabajo fantástico en una situación muy difícil" tras reunirse con él en Washington y prometer cooperación contra el EI.

Haley, preguntada al respecto, destacó que el presidente no se refería a la situación de los derechos humanos.

"No dijo eso, hay una razón por la que no dijo eso. Pero estas son conversaciones que se tienen con amigos", apuntó.

La representante de EE.UU. en Naciones Unidas no descartó por completo que la lucha contra el EI pueda llevar incluso a su país a tratar con el presidente sirio, Bachar al Asad, al que durante años ha responsabilizado de la guerra en Siria.

"No sentimos ningún amor por él, lo hemos dejado muy claro. Creemos que es un obstáculo para la paz. Es un criminal de guerra", dijo Haley sobre Al Asad.

Sin embargo, insistió en que el objetivo de Washington es "hacer lo que sea necesario para derrotar al EI".

Por ahora, esa tarea no pasa por hablar con Al Asad, pero es algo que "puede cambiar", aseguró Haley, que este mes preside el Consejo de Seguridad de la ONU.

La semana pasada, el secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson, dijo que el futuro de Al Asad lo deben decidir los sirios.

Esta postura contrasta con la mantenida durante buena parte de la Administración de Barack Obama, cuando la Casa Blanca consideraba necesario que el presidente de Siria dejara el poder para lograr una salida a la guerra. EFE

