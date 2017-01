Hermano y exfuncionarios de Martinelli se presentan ante la justicia panameña

Panamá, 25 ene (EFE).- Un hermano y dos exfuncionarios del Gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) se presentaron hoy ante la fiscal anticorrupción Tania Sterling por estar citados en la investigación por corrupción contra la empresa Odebrecht en Panamá.

Mario Martinelli, el exdirector del Seguro Social de Panamá Guillermo Sáez Llorenz y el exministro de Obras Públicas José Suarez, se presentaron voluntariamente y coincidieron en declararse "sorprendidos" de estar citados entre 17 personas en un caso en el que aseguran no tienen nada que ver.

El empresario Martinelli declaró a los periodistas a su llegada al Ministerio Público que "nunca he rehuido una citación (por otro caso), no se porqué la fiscal ordenó que me traiga la policía, y con los señores de Odebrecht no tengo nada que ver, no conozco a la gente de Odebrecht, a André Ravelo (ejecutivo de la firma) si acaso lo vi una vez".

Visiblemente enojado, manifestó sobre sus sobrinos, Ricardo y Luis, hijos del exgobernante e implicados en la trama de corrupción, que "esos son ellos, no yo, no sé".

Desde su perspectiva, la fiscal anticorrupción Sterling, "ya tiene tomada una decisión, antes de que hable con ella, no se que va a pasar, pero no creo en el Ministerio Público".

Por su parte, Suárez se reportó a la fiscalía, dijo "sin ningún temor" y "estoy aquí para dar la cara", al tiempo que manifestó su "sorpresa" por ser incluido en el expediente, mientras Sáez Llorens comentó que desde 2013 él no tiene relaciones con una empresa implicada en el expediente, mucho antes de llegar al poder Martinelli.

Esa empresa es una desarrolladora inmobiliaria de la que antes formó parte, recordó, pero también reiteró que cuando fue funcionario "nunca" la Caja de Seguro Social tuvo alguna relación con Odebrecht.

El canal 2 TVN de Panamá indicó que el exdirector de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Gobierno de Martín Torrijos, (2004-2009), Amado Barahona, fue conducido ante la fiscal Sterling por el mismo caso y que desde anoche está retenida la empresaria Nitzela Bonilla Pérez, luego de rendir indagatoria.

La justicia panameña inició ayer la búsqueda de las primeras 17 personas requeridas por el caso de los sobornos de Odebrecht, entre ellas dos hijos de Ricardo Martinelli, a quienes Suiza congeló cuentas con 22 millones de dólares.

La fiscal general de Panamá, Kenia Porcell, anunció que "se formularon cargos" por blanqueo de capitales contra 17 personas, cuyos nombres no reveló, aunque precisó que son tres ex altos funcionarios, ocho empresarios panameños y cinco extranjeros, y un oficial de la banca privada local.

Además de estos, según datos filtrados a los medios, se conducirá a la fiscalía al exdirector de la estatal Caja de Ahorros, Ricardo Francolini, detenido por la investigación de un préstamo irregular; la abogada Evelyn Vargas y la empresaria Ana Isabel Suarez Cedeño, hermana del exministro José Suárez.

Los llamamientos se producen después de que la justicia suiza congelara a los hijos de Martinelli cuentas con 22 millones de dólares vinculados con los sobornos de Odebrecht, según confirmó el secretario general del MP, Rolando Rodríguez.

Los primeros documentos hechos públicos, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, indican que de 788 millones de dólares que Odebrecht pagó en comisiones en 12 países, 59 fueron a parar a manos de exfuncionarios panameños y unos 6 millones a familiares de un alto cargo no identificado, entre 2009 y 2014.

El Gobierno vetó en diciembre pasado la participación de Odebrecht en nuevas licitaciones hasta que resarza al Estado y colabore con las investigaciones judiciales.

La empresa se comprometió este mes a pagar al Estado panameño "los primeros 59 millones de dólares" en concepto de fondo de garantía, según anunció el MP, que aclaró este martes que la promesa fue verbal, sin que se haya firmado acuerdo alguno. EFE