¡Heroico! Salvó la vida de un cachorro después de practicarle respiración artificial

El comerciante turco Omer Yilmaz le salvó la vida a un perro callejero luego de hacerle un masaje cardiaco, meterlo bajo el agua y practicarle respiración boca a boca, después de que se le quedara atrancada comida en la garganta.

El video se volvió viral en las redes sociales y muestra a Yilmaz, dueño de una tienda, mientras le hace al cachorro moribundo el masaje cardiaco y la reanimación.

Los comerciantes de la ciudad notaron que el canino se había atragantado con comida y yacía inmóvil en el piso de un lugar donde la gente alimenta a los perros callejeros.

Después de darse cuenta de que algo estaba atorado en la garganta del perro, Yilmaz comenzó a hacerle un masaje cardiaco, buscando salvarle la vida.

Esta acción quedó registrada en un video que se volvió viral, por lo que Yilmaz ha sido felicitado por amantes de los perros en todo el mundo. "Por supuesto, me siento muy feliz de salvar la vida de este cachorro, no pude evitar no interferir cuando vi lo que estaba sucediendo", aseguró este hombre.



"La madre del cachorro me miró a los ojos. Sentí que ella estaba diciendo 'salva a mi bebé'. Podías sentir esto cuando la mirabas a los ojos, sé lo que es estar sin aliento. Debido a mis problemas de salud, experimenté ser incapaz de respirar. En ese momento me puse en el lugar del cachorro como si fuera yo", dijo el comerciante.



"Aunque no puedo hablar inglés, personas de países extranjeros me escribieron agradeciéndome por salvar al cachorro (...) Me han tratado como si hubiera salvado a toda la humanidad", dijo Yilmaz.