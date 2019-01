Histórico fallo en favor de au pairs o niñeras extranjeras en Estados Unidos

Un acuerdo presentado ante una corte federal en Denver estipula el pago de 65,5 millones de dólares a niñeras extranjeras tras una demanda colectiva instaurada en 2014 contra 15 compañías que las traían a trabajar en Estados Unidos.



El acuerdo fue calificado como "histórico" por la firma Boies Schiller Flexner en un comunicado.



El convenio, que evita que el caso llegue a un juicio por jurado, se alcanzó después de una demanda colectiva impulsada por doce exniñeras ("au pairs", como se les conoce en inglés), de Alemania, Australia, Colombia, México y Sudáfrica.



Según las demandantes, las 15 compañías con sede en EE.UU. que contrataban los servicios de las niñeras extranjeras se habrían puesto de acuerdo para mantener los salarios bajos, no pagar horas extras, no siempre respetar el salario mínimo establecido por leyes federales e incluso imponer un límite máximo a los ingresos de esas trabajadoras.



En algunos casos, dice la demanda, las niñeras se vieron forzadas a realizar tareas para las que no fueron contratadas, como alimentar a gallinas o ayudar a la familia a mudarse.



En declaraciones preparadas, David Seligman, del grupo Towards Justice (Hacia la Justicia, con sede en Denver), indicó que el fallo de la corte federal beneficiará potencialmente "a unas 100.000 au pairs", y aseveró que se trata "quizá del mayor acuerdo judicial jamás logrado en nombre de los trabajadores con salario mínimo".



Seligman inició la demanda en 2014, aunque después el tema pasó a manos de la firma de abogados Boies Schiller Flexner, con sede en Nueva York.



Según Seligman, la decisión de la corte federal en Denver "finalmente les da a las niñeras la oportunidad de buscar mejores salarios y mejores condiciones de trabajo".



El acuerdo, sin embargo, aún debe ser ratificado por un juez. Cuando eso suceda, las 15 empresas demandadas se comprometerán a indemnizar a las demandantes y a informar a futuras niñeras extranjeras de sus derechos en Estados Unidos.



Por aceptar el acuerdo, esas empresas no enfrentarán cargos en su contra.



The Wall Street Journal indicó que estarían cobijadas por el acuerdo las niñeras que trabajaron en el país entre el 1 de enero de 2009 y el 28 de octubre de 2018.



El programa de niñeras extranjeras comenzó hace tres décadas y actualmente cuenta con unos 20.000 participantes.



En promedio, a las niñeras extranjeras se les paga poco menos de 200 dólares por semana, aunque de esa cifra se deduce un 40 % por concepto de alojamiento y comida.



El salario de una niñera de tiempo completo no extranjera es cuatro a cinco veces superior al de las niñeras extranjeras, según el documento The Care Report, publicado por la organización New America en 2016.



El Departamento de Estado califica a las niñeras extranjeras como trabajadoras internacionales temporales exentas de salarios superiores al mínimo federal, mientras que la ley permite que otros trabajadores extranjeros temporales (maestros, por ejemplo) pueden recibir salarios más altos.