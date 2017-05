Hoja de ruta bipartidista sobre relación Estados Unidos-Colombia

La hoja de ruta bipartidista sobre las relaciones EEUU-Colombia presentada hoy en Washington subraya la importancia de reconocer que "implementar el acuerdo de paz" con las FARC de forma "robusta" es un asunto "crítico" para los intereses estadounidenses así como para la estabilidad regional.



El informe, elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Paz y Prosperidad de Colombia del centro de estudios Atlantic Council y copresidido por los senadores estadounidenses Roy Blunt y Ben Cardin, fue presentado hoy en una cena de gala en la Biblioteca del Congreso de Washington.



El documento se presentó ante el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien inicia hoy una visita de tres días a Washington y que mañana se reúne con su homólogo estadounidense, Donald Trump.



El estudio, que pretende ser una hoja de ruta sobre cómo Estados Unidos debe afrontar sus relaciones con el país andino en los próximos años, insiste en el desafío al que se enfrenta Colombia, y la necesidad de que el nuevo marco de cooperación, conocido como Paz Colombia, se sustente en el tiempo.



"Para triunfar, Paz Colombia debe, como el Plan Colombia, ser sostenido, bipartidista y dotado de recursos adecuados. Debe identificar metas claras y cumplir metas que demuestren su valor para los contribuyentes estadounidenses", reza el texto.



"Y debe ser adaptado de manera estrecha para promover los intereses vitales de seguridad nacional de EEUU en juego en Colombia, empezando por salvaguardar los logros de seguridad y lucha contra el narcotráfico del Plan Colombia", agrega.



Tras hacer un repaso sobre los logros afianzados con el Plan Colombia, uno de los programas en materia exterior más exitosos y consolidados por parte de EEUU, el estudio indica no obstante que "el apoyo a Colombia no debe ser un cheque en blanco".



"Durante la última década y media, el Plan Colombia surgió como una rara hazaña en épocas polarizadas: un éxito bipartidista y sostenido de la política exterior. La transformación de Colombia durante este período es innegable", asegura el texto.



"Con un apoyo de los EEUU de 10.000 millones de dólares en quince años -menos del 2% del coste de la guerra de Irak durante el mismo período, y menos del 5% de los gastos totales del Plan Colombia- el control territorial del gobierno colombiano se expandió y sus instituciones democráticas se fortalecieron", reconoce.



No obstante, continúa, "para ser políticamente sostenible, (Colombia) debe proporcionar una clara devolución de la inversión y abordar las preocupaciones clave de los políticos de EEUU", apunta.



Estas preocupaciones, indica el Grupo de Trabajo, incluyen "asegurar la continua cooperación del gobierno colombiano en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en un momento de cultivo de coca colombiano sin precedentes (188.000 hectáreas en 2016), así como las incautaciones".



Asimismo, piden que Colombia demuestre que el Acuerdo de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Colombia (TPA) beneficia a los trabajadores estadounidenses, y que el país sudamericano "continúe operando como una fuerza para la estabilidad en una región todavía propensa a brotes de autoritarismo antiamericano", en una velada alusión a la vecina Venezuela.



"La asistencia externa catalítica de Estados Unidos debe combinarse con una diplomacia dura y de principios", subraya.



"El Grupo de Trabajo sobre Paz y Prosperidad de Colombia se propuso definir cómo la Administración (de Donald) Trump y el Congreso de Estados Unidos puede promover con mayor eficacia los intereses de seguridad nacional, económicos y geopolíticos estadounidenses, mientras apoya a Colombia en un punto de inflexión de su historia", insistió.



El Grupo de Trabajo concluyó que el avance de los intereses de Estados Unidos y la consolidación del Plan Colombia como un éxito de política exterior "requerirá una estrategia de compromiso sostenido y basado en unos principios con el gobierno y el pueblo colombianos".