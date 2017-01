HRW pide coalición de países que defienda DDHH ante la indiferencia de Trump

Ginebra, 25 ene (EFE).- La comunidad internacional ya no puede contar con que Estados Unidos sea el firme defensor de los derechos humanos en el mundo, por lo que una coalición de países democráticos debería tomar el relevo y proteger vigorosamente el respeto de las leyes fundamentales, según Human Rights Watch.

"Un hombre como (Donald) Trump que admira a los 'hombres fuertes' como (el ruso Vladímir) Putin y que nombra como secretario de Estado a Rex Tillerson, que ha hecho su carrera cerrando acuerdos con dictadores, no será un firme defensor de los derechos humanos", dijo hoy en rueda de prensa Ken Roth, director ejecutivo de la ONG.

"Es por eso que otros tienen que levantarse y plantarse y defender los derechos humanos básicos", agregó el activista, al comentar las declaraciones y actos del nuevo presidente de EEUU.

"No pueden ser un puñado de países europeos, deben incluir democracias de América Latina, África y Asia", aseveró, y recordó que no es la primera vez en la historia que EEUU no es un líder en la defensa de los derechos humanos ni un ejemplo para el mundo.

"En la era de los gobiernos Bush esto ya ocurrió, y hubo países que se opusieron firmemente a la postura estadounidense", agregó el representante de HRW.

Citó, además de la oposición a la guerra, los casos de la negociación para crear la Corte Penal Internacional o los tratados sobre municiones de racimo o minas antipersonal, que se acordaron y entraron en vigor sin la participación de Washington.

Roth pidió también más compromiso público del nuevo secretario general de la ONU, António Guterres, quien "tiene una larga trayectoria de defensa de los derechos humanos".

Demandó al mundo que se oponga a los posibles intentos de Washington de externalizar prácticas prohibidas como la detención ilegal y arbitraria o la tortura, como sucedió en la era Bush. EFE