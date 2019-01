Incertidumbre por explosión y ruido de tiros en un complejo hotelero de Nairobi

Una explosión y tiros sacudieron hoy un complejo hotelero del norte de Nairobi, donde se han desplegado agentes de la Policía, informaron los medios locales.

La explosión se escuchó en el complejo 14 Riverside en el barrio de Westlands, donde se encuentra el lujoso hotel DusitD2, que suele acoger numerosas conferencias.

Según imágenes divulgadas por los medios locales, una columna de humo puede verse emanando del complejo y tres automóviles en llamas a la entrada.

Las fuerzas de seguridad han acordonado la zona, hansta donde se han desplazado ambulancias y camiones de bomberos, mientras un helicóptero sobrevuela el complejo, que está siendo evacuado.

Un testigo presencial declaró a Efe que "se produjeron dos explosiones y hay heridos", sin aportar más detalles.

De momento, señalaron los medios locales, no está claro si puede tratarse de un ataque terrorista, aunque la Policía ha movilizado a agentes especializados en ese tipo de sucesos.

"Nos informaron de un tiroteo alrededor del hotel Dusit. Hemos enviado a agentes de la brigada antiterrorista (...). Deberíamos saber lo que están pasando en los próximos minutos", dijo el portavoz de la Policía Nacional, Charles Owino, citado por el diario "The Star".

