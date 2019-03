Investigan la muerte de una barranquillera y su hija en Irlanda del Norte

Se trata de Irina Marimón Herrera, quien junto a su hija de 15 años aparecieron sin vida en un apartamento en Irlanda del Norte.

Sobre estos hechos y en diálogo con La W, Yadeli Marimón, hermana de la mujer desaparecida, señaló como presunto responsable a quien era la pareja sentimental de Irina, un ciudadano de origen escocés. Esta persona también apareció sin vida en el lugar de los hechos.

“El responsable es un escocés, que era el marido de mi hermana. Tenía como tres años de estar viviendo con ella y al parecer también se ahorcó”, explica.

Sin embargo, Marimón indicó que nunca sospechó que hubiera nada extraño en torno a la relación de su hermana y su pareja. Agrega que lo que alertó a la familia es que llevaban varios días sin saber del paradero de las dos mujeres.

“Mi hermana nunca nos dijo que discutían o peleaban, fuera de lo normal, ni que la agredió ni nada de eso. Desde el domingo no sabíamos nada de ella, las llamábamos y ninguna de las dos contestaba, entonces otra hermana que tengo allá, también preocupada, fue al apartamento y al trabajo de mi hermana. Ella trabaja en un periódico como operaria y fue también al colegio de mi sobrina, donde le dijeron que tenía días de no ir. Entonces mi hermana decidió ir con la Policía para ingresar al apartamento”, relata.

Marimón también ha pedido la colaboración a las autoridades colombianas, para que ayuden a repatriar el cuerpo de su hermana y su sobrina.

“Lo que queremos es que mis papás puedan ir allá por el cuerpo y repatriarlo. Además, no quieren dar bien la información allá, la están tergiversando. Habían dicho que él se había ahorcado, después dicen que no, parece que fue un suicidio pero no sabemos”, concluye Marimón.