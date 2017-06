Investigan si cocaína incautada salió de hacienda de ministro brasileño

(Actualiza con nuevo comunicado de la Fuerza Aérea y reacción del ministro)

Brasilia, 26 jun (EFE).- Las autoridades investigan el origen de 653 kilos de cocaína hallados en una avioneta que fue perseguida por un caza de la Fuerza Aérea Brasileña después de que supuestamente partió de una hacienda del ministro de Agricultura, Blairo Maggi, informaron hoy fuentes oficiales.

El hecho ocurrió este domingo, cuando el piloto de una avioneta considerada "sospechosa" ignoró los pedidos de identificación hechos por las autoridades, que ante esa irregularidad enviaron un caza a fin de interceptarle, explicó la Fuerza Aérea en un comunicado.

El piloto hizo caso omiso de la presencia del avión militar, que llegó a hacer un disparo de advertencia, frente al cual la avioneta finalmente aterrizó en una zona rural del estado central de Goias, donde fue constatado que transportaba media tonelada de cocaína.

Según una primera nota en la que la Fuerza Aérea informó sobre el hecho, en la que cifró la cantidad de cocaína en 500 kilos, la avioneta había partido de la hacienda Itamarati Norte, situada en el municipio de Campo Novo do Parecis, en el estado de Mato Grosso.

Esa hacienda, de unas 40.000 hectáreas, es propiedad del Grupo Amaggi, que opera también en Argentina, Paraguay, Holanda, Noruega y Suiza y pertenece a la familia del ministro de Agricultura, un poderoso empresario del campo brasileño.

Pese a la información inicial, la Fuerza Aérea divulgó otra nota, en la cual aclaró que en realidad eran 653 kilos de cocaína y que "la información sobre el punto de partida de la avioneta fue dada por el propio piloto" y deberá ser "confirmada" en el curso de las investigaciones.

El ministro Blairo Maggi, a través de su cuenta personal en la red social Twitter, destacó esa nueva nota de la Fuerza Aérea y agregó que el estado de Mato Grosso, en el que se encuentra la hacienda, "es vulnerable a la acción del narcotráfico, por las fronteras que posee" con Paraguay y Bolivia.

El Grupo Amaggi, por su parte, divulgó un comunicado en el cual afirmó que "la empresa no tiene ningún vínculo con la avioneta que fue descrita por la Fuerza Aérea y no emitió ninguna autorización para aterrizaje o partida de la misma" en alguna de las once pistas que tiene la hacienda Itamarati Norte. EFE