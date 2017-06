Irán rechaza bloqueo contra Catar y llama a diálogo para superar "asimetrías"

Berlín, 27 jun (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Mohamad Yavad Zarif, rechazó hoy en Berlín la ruptura de relaciones diplomáticas y la imposición de un bloqueo a Catar y llamó a todos los países en la región del Golfo Pérsico a retomar el diálogo para superar las "asimetrías".

Los problemas y las diferencias "no pueden ser resueltos ejerciendo presión e imponiendo sanciones y bloqueos", declaró en una rueda de prensa junto a su homólogo alemán, Sigmar Gabriel, en la que recordó que "los vecinos no son una elección, son un hecho" que no se puede cambiar.

"El hecho geográfico es el hecho geográfico. Nuestra región se enfrenta a asimetrías, asimetrías en tamaño, en poder, en riqueza. La mejor vía para resolver estas asimetrías es a través de la adopción de medidas que generen confianza y del diálogo, no rompiendo relaciones diplomáticas, relaciones económicas o imponiendo presión", dijo.

Ante la crisis de Catar, Zarif subrayó que comparte la postura de Alemania a favor de solucionar los problemas a través del diálogo, postura que calificó de "muy inteligente".

El titular de Exteriores alemán, por su parte, advirtió de que cuanto más se prolongue esa crisis, "más se agudizarán y profundizarán las líneas de conflicto", y llamó a todas las partes a "entablar cuanto antes conversaciones directas" y a "dar efectivamente la oportunidad de mediar al emir de Kuwait".

"Todo el mundo debería estar interesado no en aumentar la tensión, sino en rebajarla, y en alcanzar una solución que, por supuesto, necesita de flexibilidad por ambas partes", agregó.

Gabriel llamó a Teherán, como "actor central en la región" y "país fuerte y seguro de si mismo", a adoptar un "papel constructivo", como condición, por otra parte, "para hacer Irán más atractivo para las inversiones desde el extranjero".

Durante su hora y media de conversación, ambos ministros abordaron "prácticamente todo" lo que le preocupa al mundo, señaló Gabriel, quien se refirió al acuerdo nuclear de julio de 2015 que permitió levantar las sanciones internacionales contra Irán como "una ventana histórica abierta".

A su juicio, la diferencia de posturas entre Irán y Alemania sobre Siria, el Yemen, Líbano o Israel no tiene que poner en duda ese éxito, que debe ayudar a buscar puntos de encuentro en los asuntos que separan a ambos países.

Antes de su cita con Gabriel, Zarif se reunió con la ministra de Economía, Brigitte Zypries, quien abogó por la entrada de las empresas alemanas en el mercado iraní y lamentó los "obstáculos" que todavía encuentran los bancos y las transacciones financieras.

"Es importante llenar de vida el acuerdo nuclear e involucrar más a Irán en la economía mundial", declaró Zypries en un comunicado, en el que señaló que están en contacto con los bancos alemanes e iraníes para mejorar los métodos de pago.

El comercio bilateral rondó el año pasado los 3.000 millones de euros y las exportaciones alemanas aumentaron un 26 %, hasta los 2.600 millones; en el primer trimestre de 2017 el comercio con Irán ha vuelto ha aumentar, un 37 %, y Alemania se consolida como uno de sus principales socios europeos, según las cifras de Economía. EFE

egw/nl/si